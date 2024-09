Algérie: Ouverture à Alger du 6e SIFFP avec la participation de plus de 80 exposants

Alger — La 6e édition du Salon international des façades, fenêtres et portes (SIFFP) s'est ouverte, dimanche au Palais des expositions "SAFEX" (Pins Maritimes, Alger), avec la participation de plus de 80 exposants dont 20 étrangers.

Cet évènement économique qui s'étend jusqu'au 25 septembre, réunit des opérateurs locaux et étrangers de pays européens, africains et asiatiques, dont la Tunisie, la Turquie, la Chine, l'Allemagne et l'Italie, activant dans le domaine des matières premières, de la boiserie, de la menuiserie, des équipements, des outils et des machines, de l'automatisme et des technologies.

En plus d'être une occasion pour promouvoir l'investissement et la création d'emplois dans ce domaine, ce Salon est aussi une plateforme où sont exposés les techniques et matériels modernes utilisés.

Plusieurs workshops sur le bon montage des portes et des fenêtres seront organisés, selon les organisateurs.