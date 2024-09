Algérie: Rentrée scolaire - De nouvelles structures pour le secteur de l'éducation dans le Sud du pays

Ouargla — Le secteur de l'éducation dans le Sud du pays s'est vu renforcer, au titre de la saison scolaire 2024/2025 dont le lancement officiel a été donné dimanche, par de nouvelles structures pédagogiques susceptibles de contribuer à l'amélioration des conditions de scolarisation et de contenir le nombre croissant d'élèves dans les trois paliers scolaires.

Le secteur s'est doté dans la wilaya d'Ouargla de 13 nouveaux établissements pédagogiques, dont huit écoles, quatre collèges d'enseignement moyen (CEM) et un lycée.

Dans la wilaya d'El-Oued, le secteur ouvre cette saison par la mise en service de neuf établissements pédagogiques, dont cinq groupements scolaires, deux CEM et deux lycées, en plus de 66 salles d'extension, parmi 146 structures en cours de réalisation pour les trois paliers scolaires, a indiqué le directeur du secteur, Abdelbasset Zenouda.

Ces établissements viennent combler le déficit accusé en matière de structures, juguler le phénomène de surcharge des classes et rapprocher les établissements scolaires des élèves dans les régions enclavées.

S'agissant de l'exploitation des tablettes numériques, il est fait état de seize (16) établissements bénéficiaires, cette saison, de ce type d'équipements didactiques qui viendront s'ajouter aux 22 établissements équipés ces deux dernières années.

%

Onze groupements scolaires, deux CEM, trois cantines scolaires, d'une capacité de 200 repas/jour chacune et un internat, ont été ouverts cette saison dans la wilaya d'El-Meghaïer où étaient attendus ce dimanche 78.000 élèves, dont 22.411 ont bénéficié de la prime de scolarité, a signalé le directeur de l'éducation, Nasreddine Benatallah.

A l'extrême Sud du pays, Tamanrasset, le secteur a réceptionné deux nouveaux lycées au niveau du pôle urbain In-kouf, au chef-lieu de wilaya, deux écoles primaires, 22 salles d'extension dans différents établissements, en plus de deux aires de jeux de type Matico dans le palier de l'enseignement moyen.

A Djanet, plusieurs opérations de réhabilitation et d'extension ont été retenues pour les établissements pédagogiques, en prévision de la rentrée scolaire, en sus de l'équipement de douze (12) écoles primaires en terrains Matico avec pelouse synthétique, dans les zones enclavées, a indiqué la directrice locale de l'éducation, Sektou Bousbiât

Dans le but d'améliorer la santé scolaire, le secteur a été renforcé d'une nouvelle unité de dépistage et de suivi (UDS), ouverte au niveau du lycée "Ibn-Nafis", au chef-lieu de wilaya, selon les données du secteur qui font état cette année de 7.166 élèves, dont 736 nouvellement inscrits en première année primaire.

La wilaya de Laghouat enregistre, elle, l'ouverture de plusieurs nouvelles structures, dont quatre CEM et trois écoles primaires dans les communes de Laghouat, Aflou, Hassiane-Dib, Ksar El-Hirane et Hassi-R'mel, a fait savoir la cheffe de service de scolarisation à la direction de l'éducation, Nour- El-Houda Chouiha.

De même pour la wilaya de Timimoun qui a enregistré l'ouverture de nouvelles structures pédagogiques consistant en cinq groupements scolaires, 91 salles d'extension et un lycée, en plus de cinq cantines scolaires, a signalé le directeur du secteur, Fayçal Remadniya.

Dans la wilaya de Ghardaïa, le secteur a réceptionné cinq écoles primaires, un CEM et un lycée, répartis à travers les communes de Ghardaia, Guerrara, Berriane et Bounoura, a détaillé le directeur de l'éducation, Khatir Ghali.

Plusieurs structures pédagogiques dans la wilaya de Tindouf ont fait l'objet, en prévision de la nouvelle rentrée scolaire, d'opérations de réhabilitation et d'équipement, en plus de la mobilisation de moyens de transport scolaire pour les élèves issus de la cité En-Nahda vers le CEM Adda Hamdani à Tindouf, et des lycéens de la localité de Hassi-Khebbi vers l'établissement Nouari Boudaoud dans la commune d'Oum-Laâssel, a indiqué le directeur de l'Education, Djamel Sennani.

Dans la wilaya d'Adrar où sont attendus 44.368 élèves, il est fait état de la réception de cinq établissements primaires dans les communes d'Adrar, Tamentit, Fenoughil et Tissabit, en plus d'un collège dans la commune d'Adrar et d'un lycée dans celle de Tit.

Concernant la wilaya d'El-Meniaâ, le secteur a réceptionné 29 salles d'extension, la réalisation et l'équipement de huit salles dans les lycées des communes d'El-Meniaâ et Hassi El-Gara et quatre salles d'extension de CEM au chef-lieu de wilaya, susceptibles d'atténuer la surcharge des classes, a fait savoir le directeur de l'éducation, Khoudir Ouled-Kouider.

Le lancement officiel de la rentrée scolaire, au titre de la saison 2024/2025, a été donné par les autorités des wilayas du Sud en présence des partenaires du secteur et du corps enseignant.