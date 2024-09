Afrique: C3 /2e tour préliminaire retour--Stade Miloud Hadhefi d'Oran (18h00) - USMA-ST: 90 minutes pour vivre

Le piège est tendu par le Stade, reste maintenant à capturer la proie algéroise.

Opposé à l'USMA de Nabil Maâloul en fin d'après-midi, le Stade de Maher Kanzari s'avance avec des certitudes et des alternatives. Bref, des dispositions qui font de cette équipe un outsider ambitieux, composé d'un effectif plus jeune que jamais avec les attaquants Smaali, Kadida, Ayari et autre Sajed Ferchichi, aux côtés de l'axial Arous. Cependant aussi «pubère» soit-elle, cette grande partie de l'effectif ne peut s'affirmer en terrain hostile que guidée par des joueurs confirmés et rompus aux grosses empoignades telles que celle de ce début de soirée.

On pense bien entendu aux expérimentés Sahraoui, Laifi, Ghazi Ayadi et Mejri, ainsi qu'aux trentenaires Sami Hélal, Khalfa et Oumarou. Qui donc pour s'affirmer comme un des leaders de ce tout frais Stade Tunisien ? Des éléments de réponse à venir sur le terrain du stade Miloud Hadhefi à partir de 18h00.. L'on tient là des joueurs dont le rôle au vestiaire impacte la production sur le terrain, des «premiers de cordée» qui portent de l'attention aux jeunes, qui vont essayer de comprendre un petit peu la posture de chacun, les forces de chacun, les points de développement de l'équipe aussi.

Contenir et assaillir

A Oran, en début de soirée, le Stade doit affirmer sa personnalité, se forger une carapace 90' durant face à un adversaire qui activera le mode assaut en continu jusqu'à ce que l'opposant lâche prise. Ce soir, pour que ça fonctionne bien, le onze à Maher Kanzari devra mettre le paquet, soit rester impénétrable mais aussi saisir les opportunités qui vont se présenter. Quant à coach Kanzari, il tient là une occasion unique pour asseoir son autorité et être la véritable boussole du onze stadiste. Comment donc contenir, contrecarrer mais aussi se jouer de l'USMA?

Pour Kanzari, le 4-3-3 pourrait laisser la place au 4-4-2 avec des constantes en défense et au milieu, mais des nuances à la transition et en attaque. En défense, sur les flancs, l'on retrouverait Nidhal Laifi à gauche, Khalfa à droite et le tandem Marouen Sahraoui-Adem Arous dans l'axe. Au milieu, Oumarou, Touré, Ghazi Ayadi et probablement Amath Ndao formeraient le quatuor de l'entrejeu, juste derrière le duo de l'attaque, Bilel Mejri et Berrima. Bien entendu, Maher Kanzari peut changer son fusil d'épaule et revenir au 4-3-3 si le besoin s'en fait sentir. Là, Saâfi prendrait le couloir droit, prêtant main-forte à Berrima et Mejri. Enfin, le coach peut recourir à nombre d'alternatives en cours de jeu avec en attaque les Ahmed Beji, Sadok Kadida, Khalil Ayari et Sajed Ferchichi, alors qu'au milieu Rayan Smaali, buteur à l'aller, est dans les starting-blocks. Le piège est tendu, reste maintenant à capturer sa proie.