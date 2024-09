Afrique: Ligue des champions / 2e tour préliminaire (retour) - MCA-USM (2-0) Orkuma, ce but assassin !

Après que les Algérois ont réussi à ouvrir la marque, Moses Orkuma a marqué un but assassin contre sans camp en trompant de la tête son propre gardien suite à une anodine remise de touche.

C'est bien dommage pour les Usémisites qui, après avoir tenu bon soixante-dix minutes durant, ont fléchi en encaissant un but avant que Moses Orkuma ne commette l'irréparable en marquant contre sans camp. Un scénario catastrophique au vu de la bonne prestation de l'équipe durant la première mi-temps. Une période initiale durant laquelle les Monastiriens ont fait preuve d'un réalisme irréprochable. Comme les Algérois étaient appelés à faire le jeu afin de rattraper leur retard, les Monastiriens ont opté pour un jeu, certes prudent, mais porté vers l'attaque sans prendre de risques inutiles, ce qui a allégé considérablement la pression sur Ahmed Slimane et sa défense. Une approche qui s'est avérée payante au point que Hazem Mastouri était à deux doigts d'ouvrir la marque, sauf qu'il a perdu sa balle dans les derniers mètres, dégagée par un défenseur adverse.

Moez Haj Ali a également pesé lourdement sur la défense algéroise. Un peu trop même puisque son agressivité dans le jeu lui a coûté un carton jaune. Il a dû se calmer un peu pour éviter la suspension. Et les hommes de Mohamed Sahli de rejoindre les vestiaires à la pause sur un nul réconfortant.

%

Un pressing payant...

De retour des vestiaires, les Algérois, n'ayant plus rien à perdre, se sont montrés beaucoup plus entreprenants, multipliant les tentatives. Akram Bouras a vu son tir sur coup franc direct à l'approche de la zone des 16 mètres repoussé par le mur défensif monastirien. Et la défense monastirienne d'avoir son moment de frayeur quand Mohamed Zougrana s'est trouvé seul face au gardien Ahmed Slimane. Heureusement que son tir passa au-dessus de la transversale (62').

Mais le pressing des Algérois a fini par être payant. A la 71', Zakaria Naidji ouvra la marque à la faveur d'un coup franc direct bien botté. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Moses Orkuma a marqué un but assassin contre sans camp en trompant de la tête son propre gardien suite à une anodine remise de touche (82'). Un but assassin ! Le Mouloudia d'Alger a fini par s'imposer par deux buts à zéro et de se qualifier à la phase de groupes de la Ligue des champions. Toutefois, le match a été chauffé. Des incidents ont été causés par le jet de fumigènes.