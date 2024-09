Afrique: Sommet de l'Avenir et Assemblée générale des Nations Unies - Le ministre des Affaires étrangères à la tête d'une délégation tunisienne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, conduira la délégation tunisienne aux travaux du Sommet de l'avenir et de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui auront lieu du 22 au 30 septembre à New York.

Selon un communiqué, le ministre va prononcer la «Déclaration la Tunisie» devant l'Assemblée générale des Nations unies et présenter l'approche tunisienne sur des questions cruciales, notamment la cause palestinienne, la sécurité et la paix dans le monde, ainsi que le progrès réalisé dans la mise en oeuvre des objectifs de développement durable (ODD).

Le ministre participera au Sommet de l'avenir, prévu les 22 et 23 septembre, ainsi qu'au débat général de l'Assemblée générale, prévu du 24 au 30 septembre sur le thème : «Agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures», selon le communiqué.

Le ministre aura, par ailleurs, plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues des pays frères et amis ainsi que des partenaires de Tunisie.