Afrique: Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024 - Tout savoir sur les équipes engagées

Les Mamelodi Sundowns remettent leur titre en jeu

Focus sur les champions régionaux qualifiés pour la quatrième édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF

Le représentant du pays hôte sera révélé après l'Assemblée Générale de la CAF

À l'occasion de la quatrième édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, CAFOnline vous offre une vue d'ensemble des équipes qui participent aux phases finales de ce tournoi.

Il s'agit de Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Aigles de la Medina (Sénégal), Edo Queens (Nigeria), AS FAR (Maroc), TP Mazembe (RD Congo), University of Western Cape (Afrique du Sud), Commercial Bank of Ethiopia (Ethiopie) et du représentant du pays hôte qui sera révélé ultérieurement.

Mamelodi Sundowns (Afrique du sud)

Comment l'équipe s'est qualifiée

Championnes d'Afrique 2023, les Sundowns Ladies sont directement qualifiées pour l'édition 2024 de la Ligue des Champions de la CAF 2024.

À propos des Mamelodi Sundowns

La section féminine des Mamelodi Sundowns est un club originaire de Pretoria, en Afrique du Sud, créé en 2009 et participant à la SAFA National Women's League.

En 2012, Jerry Tshabalala prend les rênes de l'équipe de Mamelodi Sundowns. L'année suivante, l'équipe décroche son premier titre national en s'imposant 2-0 contre MaIndies lors de la finale des SASOL National Championships. En 2015, les Downs s'imposent à nouveau en remportant le titre, surclassant Cape Town Roses 4-0 en finale.

%

Depuis la première édition de la SAFA National Women's League durant la saison 2019-2020, les Sundowns sont toujours invaincues, malgré une conclusion de saison anticipée due à la pandémie de Covid-19 qui leur permet de décrocher le tout premier titre de ce championnat.

Grace à ce succès, elles représentent l'Afrique du Sud lors de la première édition de la Ligue des champions féminine du COSAFA, un tournoi qualificatif à la première édition de la Ligue des champions féminine de la CAF. Les Sud-Africaines s'imposent en finale contre les Black Rhinos Queens du Zimbabwe et se qualifient donc pour la phase finale de la Ligue des Champions de la CAF au Caire, où elles battent en finale les Ghanéennes du Hasaacas Ladies FC sur le score de 2 à 0.

Les Mamelodi Sundowns réussissent à conserver leur titre de championnes d'Afrique du Sud en 2021. En 2022, elles perdent leur titre régional après une défaite aux tirs au but contre les Green Buffaloes (0-0, 6-5), mais réussissent tout de même à se qualifier pour la Ligue des Champions de la CAF en tant que tenantes du titre. Au cours du tournoi continental, les "Brazilians" atteignent à nouveau la finale, mais s'effondrent face aux hôtes marocains de l'AS FAR, terminant le match à neuf et s'inclinant 4-0.

Le club est sacré champion d'Afrique du Sud pour la troisième fois consécutive en 2022. Les Sundowns triomphent à nouveau dans la Ligue des Champions Féminine du COSAFA en battant 2-0 les Botswanaises de Double Action en finale, ce qui leur permet de se qualifier pour une troisième fois à la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Après avoir terminé premières de leur groupe, elles rencontrent en demi-finale l'AS FAR, une équipe qu'elles n'ont jamais battue. Un unique but de Boitumelo Rabale leur permet de gagner 1-0 et d'atteindre la finale pour la troisième année consécutive. Par ailleurs, les Mamelodi Sundowns remportent la finale contre le Sporting Club Casablanca sur le score de 3-0, décrochant ainsi leur deuxième Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Palmarès

Championnat d'Afrique du Sud Vainqueur : 2013, 2015, 2019-2020, 2021, 2022, 2023

Ligue des Champions

Vainqueur : 2021 et 2023

Finaliste : 2022

Tournoi du COSAFA

Vainqueur : 2021 et 2023

Finaliste : 2022

Aigles de la Médina (Sénégal)

Classés quatrièmes avant la dernière journée du tournoi de l'UFOA A, les Aigles de la Medina se sont imposés face aux Determine Girls. Avec le match nul des Mogbwemo Queens, elles remportent le tournoi et réalisent ainsi une première en devenant la première équipe sénégalaise à se qualifier pour la phase finale.

Le parcours des Aigles de la Médina au Tournoi de l'UFOA A

Date Equipe 1 Score Équipe 2 01-08 Aigles de la Médina 2-0 Red Scorpions 03-08 AS Mandé 2-0 Aigles de la Médina 05-08 Mogbewmo Queens 2-2 Aigles de la Médina 11-08 Aigle de la Médina 2-1 Determine Girls

À propos des Aigles de la Médina

Le club de football des Aigles de la Médina, basé à Dakar, la capitale du Sénégal, est affilié à la Fédération sénégalaise de football depuis 1999. L'équipe a remporté le championnat national à deux reprises, en 2003 et 2007, ainsi que la Coupe du Sénégal à trois reprises, en 2005, 2006 et 2009. Lors de la saison 2020-2021, les Aigles de la Médina étaient en tête du championnat, mais ont finalement perdu contre les Amazones de Grand-Yoff lors de la dernière journée, permettant ainsi à Dakar Sacré-Coeur de remporter le titre.

En 2023, les Aigles ont été confrontés à des défis lorsque leurs joueuses les plus importantes ont été transférées vers des clubs concurrents, ce qui a compliqué le maintien de l'équipe en première division. Néanmoins, en 2024, les Aigles ont reconquis le titre de champion, une première en sept ans. Les Aigles ont également remporté la Coupe nationale, réalisant ainsi le doublé coupe-championnat. Cette performance leur a permis de décrocher une qualification historique pour le tournoi de qualification de la Ligue des champions féminine de la CAF.

Palmarès

Championnat du Sénégal

Vainqueur en 2003, 2007 et 2024

Vice-champion en 2001, 2002, 2004, 2010, 2011, 2012, 2013 and 2021

Coupe du Sénégal

Vainqueur : 2005, 2006, 2009 and 2024

Tournoi de l'UFOA A

Vainqueur en 2024

Edo Queens (Nigeria)

Sept équipes étaient présentes dans le tournoi de la zone B de l'UFOA. Les Edo Queens, invaincues pendant cette compétition, obtiennent leur place pour la phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Le parcours des Edo Queens au tournoi de l'UFOA B

Date Stade de jeu Equipe 1 Score Equipe 2 11-08 Phase de Groupe AS GNN 0-5 Edo Queens 14-08 Phase de Groupe Edo Queens 3-1 Hasaacas Ladies 18-08 Phase de Groupe Edo Queens 1-0 AO Étincelles 20-08 Demi-finale Edo Queens 2-1 Inter d'Abidjan 23-08 Finale Edo Queens 3-0 Ainonvi FC

À propos des Edo Queens

L'équipe féminine de football des Edo Queens s'impose comme une référence incontournable dans le paysage du football féminin nigérian. Basée à Benin, dans l'État d'Edo, cette formation jouit d'un riche héritage de succès, tant sur le plan national qu'international. Reconnue pour son jeu technique et dynamique, l'équipe des Edo Queens a toujours figuré parmi les principales prétendantes au titre de la première division féminine du Nigeria. En dehors des terrains de jeu, l'équipe s'investit activement dans des programmes et initiatives communautaires visant à promouvoir l'autonomisation des femmes à travers le sport. Les Edo Queens Women incarnent ainsi non seulement l'excellence sportive, mais aussi le rôle de modèle et d'ambassadrice du football au Nigeria.

Palmarès

Championnat du Nigeria

Vainqueur en 2024

Tournoi de l'UFOA B

Vainqueur en 2024

Tout Puissant Mazembe (RD Congo)

À l'occasion de la troisième journée du tournoi UNIFFAC, le TP Mazembe et le Lekié FF ont terminé sur un score de parité (1-1), ce qui a permis aux Congolaises de triompher dans le tournoi. À noter qu'il s'agit de leur deuxième qualification pour la phase finale depuis l'édition de 2022.

Le parcours du Tout Puissant Mazembe au Tournoi de l'UNIFFAC

Date Equipe 1 Score Equipe 2 19-08 TP Mazembe 7-0 CSM Diables Noirs 21-08 TP Mazembe 4-0 Atlético Malabo 23-08 Lekié FF 1-1 TP Mazembe

À propos du TP Mazembe

La section féminine du club de football TP Mazembe, basé à Lubumbashi, a été créée le 28 septembre 2020. Quelque temps après sa création, les Corbelles ont réussi l'exploit de gagner les championnats de Lubumbashi et du Haut-Katanga en 2021. Une domination provinciale qui s'impose rapidement à l'échelle nationale, avec trois Championnats de République Démocratique du Congo à son palmarès. Vainqueur de l'édition 2022 de l'UNIFFAC, le TPM n'a pas réussi à s'extirper de la phase des groupes de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Palmarès

Championnat de RD Congo

Vainqueur en 2022, 2023 et 2024

Coupe de la RD Congo

Vainqueur en 2022

Tournoi de l'UNIFFAC

Vainqueur en 2022 & 2024

University of the Western Cape (Afrique du Sud)

Blantyre au Malawi est le théâtre du tournoi du COSAFA, où les huit équipes championnes issues de la zone COSAFA ont lutté afin de composter leur ticket pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024. Le Mamelodi Sundowns, déjà qualifié pour la phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024, voit l'Afrique du Sud représentée par l'University of the Western Cape. C'est la première participation des étudiantes à ce tournoi du COSAFA, et pour leur première rencontre, elles affrontent les Green Buffaloes, qui ont été couronnées championnes zonales en 2022. Un faux pas qu'elles ne réitéreront plus jusqu'à la victoire finale.

Le parcours des UWC Ladies dans le tournoi du COSAFA.

Date Stade de jeu Équipe 1 Score Equipe 2 15-08 Phase de groupes UWC Ladies 0-1 Green Buffaloes 17-08 Phase de groupes Ongos FC 0-3 UWC Ladies 19-08 Phase de groupes Herentals Queens 1-2 UWC Ladies 22-08 Demi-finale UWC Ladies 6-0 Young Buffaloes 24-08 Finale Gaborone United 1-1(8 tab 9) UWC Ladies

À propos de l'University of the Western Cape

Le club de football féminin de l'Université de the Western Cape, également appelé UWC Ladies F.C., représente cette université située à Belleville, dans la province du Cap-Occidental. L'équipe première participe à la SAFA Women's League, la plus importante ligue féminine de football en Afrique du Sud. L'UWC a remporté le championnat universitaire en 2021 et 2023. En juillet 2024, il a été confirmé que l'équipe classée deuxième de la SAFA Women's League 2023 représenterait l'Afrique du Sud lors des qualifications COSAFA pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2024. Elle devient ainsi la première université à participer et à gagner les éliminatoires de la Ligue des Champions Féminine.

Palmarès

Championnat d'Afrique du Sud

Vice-champion en 2022 et 2023

Tournoi du COSAFA

Vainqueur en 2024

Commercial Bank of Ethiopia (Éthiopie)

Le billet est-africain pour la Ligue des Champions Féminine a été disputé à Addis Abeba. Finalistes en 2021 et 2023, les joueuses du Commercial Bank of Ethiopia cherchent à réaliser un exploit historique devant leur public pour accéder à la compétition la plus prestigieuse du football féminin. Après avoir dominé la phase de groupes, les Éthiopiennes se montrent redoutables lors des matchs éliminatoires et parviennent enfin à se qualifier pour les phases finales.

Le parcours de Commercial Bank of Ethiopia dans le tournoi du CECAFA

Date Stade de jeu Équipe 1 Score Équipe 2 17/08 Phase de groupe CBE 3-2 Rayon Sports 20/08 Phase de groupe CBE 4-0 Yei Joint 22/08 Phase de groupe Kenya Police Bullets 1-2 CBE 26/08 Demi-finale CBE 2-1 Kawempe Muslim 29/08 Finale CBE 1-0 Kenya Police Bullet

À propos de Commercial Bank of Ethiopia

L'équipe féminine de l'Association sportive de la Commercial Bank of Ethiopia connue sous le sigle CBE, est un club de football féminin éthiopien situé à Addis-Abeba, la capitale du pays. Le club a remporté ses deux premiers titres de champion d'Éthiopie en 2014 et 2015. Après avoir été dominé pendant cinq ans par le Dedebit FC puis Adama City, le club a recruté la star éthiopienne Loza Abera en 2020 et a remporté à nouveau le championnat éthiopien cette même année. L'équipe a donc représenté l'Éthiopie lors de la première édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, mais s'est inclinée en finale du tournoi de qualifications du CECAFA face aux Vihiga Queens du Kenya. En 2023, CBE remporte le championnat pour la troisième fois consécutive, a de nouveau représenté son pays lors des qualifications est-africaines de la Ligue des Champions Féminine mais s'est une nouvelle fois inclinée en finale contre les Tanzaniennes du JKT Queens.

Palmarès

Championnat d'Éthiopie

Vainqueur en 2014, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024

Coupe d'Éthiopie

Vainqueur en 2012 et 2013.

Tournoi de la CECAFA

Vainqueur en 2024

Finaliste en 2021 et 2023

Forces Armées Royales "AS FAR" (Maroc)

Troisième de la dernière édition de la Ligue des Champions Féminine, l'AS Far est de retour dans le tournoi de l'UNAF depuis sa dernière participation en 2021. Les Marocaines assumeront leur statut de favorites face à l'ASF Sousse, Akbou FC et Tutankhamun.

Le parcours de l'AS FAR dans le tournoi de l'UNAF

Date Équipe 1 Score Équipe 2 24-08 AS Far 4-0 Akbou FC 27-08 ASF Sousse 0-5 AS Far 30-08 As FAR 1-0 Tutankhamun

À propos de l'AS Far

Le club féminin de l'association sportive des Forces Armées Royales, basé à Salé, a été promu en première division marocaine en 2009. L'équipe a remporté son premier titre de championne du Maroc lors de la saison 2012/2013, en gagnant 2-0 la finale contre le Wydad Athlétic Club. Depuis, elle a été sacrée championne à plusieurs reprises, à l'exception de la saison 2014/2015 où elle a terminé deuxième derrière l'équipe de Laâyoune.

Malgré la pandémie de Covid-19 qui a marqué la saison 2019-2020, le club a remporté l'ensemble de ses matchs, remportant ainsi son septième titre. Il s'est également qualifié pour la première édition de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, où il a obtenu la médaille de bronze en 2021.

L'année suivante, les championnes marocaines organisent la compétition continentale et s'imposent 4-0 en finale face aux détentrices du titre, les Mamelodi Sundowns. En 2023, l'AS FAR termine à la troisième place de la Ligue des Champions Féminine de la CAF en remportant le match contre l'Ampem Darkoa sur le score de 2-0.

Palmarès :

Championnat du Maroc

Vainqueur en 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Coupe du Trône

Vainqueur en 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Tournoi de l'UNAF

Vainqueur en 2021 et en 2024

Ligue des Champions Féminine de la CAF

Vainqueur en 2022

Troisième en 2021 et en 2023

.