Afrique: Coupe de la Confédération - Jaraaf domine à Dakar, Enyimba se qualifie au terme d'une séance de tirs au but tendue

Enyimba a réussi à se qualifier pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies après une victoire serrée aux tirs au but face à l'Étoile Filante du Burkina Faso, lors d'un match qui s'est déroulé dimanche au stade international Godswill Akpabio d'Uyo.

Le match s'est achevé sur un score de parité sans buts, rappelant ainsi le score du match aller à Bamako, ce qui a permis à Enyimba de l'emporter 3-2 lors de la séance de tirs au but. Pendant les 90 minutes réglementaires, les deux équipes ont eu du mal à se départager, avec Enyimba montrant une belle résilience et un sang-froid admirable sous la pression d'être la dernière équipe nigériane en lice dans cette compétition continentale. Bien que les Nigérians aient affiché une défense robuste, leur efficacité devant le but a encore fait défaut, tout comme lors du match aller.

Lors de la séance de tirs au but, Enyimba a réussi à transformer trois de ses tentatives, tandis que l'Étoile Filante n'en a converti que deux. Cette victoire est un moment clé pour les Éléphants du Peuple, qui aspirent maintenant à devenir le premier club nigérian à remporter le trophée de la Coupe de la Confédération.

De plus, l'USM Alger a réussi à compenser son déficit du match aller en éliminant le Stade Tunisien grâce à une victoire de 2-0 à domicile. Le but inscrit par Kevin Mondeko à la 75e minute a marqué le début d'une fin de match palpitante, tandis qu'un but contre son camp de Bilel Mejri durant les temps additionnels a scellé la qualification de l'USM Alger pour la phase de groupes. Pendant ce temps, les géants tanzaniens de Simba ont remporté une victoire de 3-1 contre Ahli Tripoli de Libye, les propulsant également vers la phase de groupes après un match aller qui s'était terminé sur un score nul.

%

À Dakar, le Jaraaf du Sénégal a validé son billet pour la phase de groupes après une victoire convaincante de 3-0 contre le Racing Club d'Abidjan. Les réalisations de Matheuw Fall, Souleymane Dione et du capitaine Rémy Bocandé ont été déterminantes, témoignant d'une performance supérieure au stade Lat Dior. Pendant ce temps, l'ASKO Kara du Togo a échoué à se qualifier, perdant 1-0 face au Djoliba du Mali, soit un total de 2-0 sur l'ensemble des deux rencontres.