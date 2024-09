Sénégal: Augustin Senghor souhaite une révision au plus vite des statuts de la FSF

Guéréo (Thiès) — La Fédération sénégalaise de football (FSF) a mené un travail "inclusif et participatif" auprès des ligues et des clubs, pour aller vers la révision de ses statuts, avant la tenue de sa prochaine assemblée générale élective en août 2025, a indiqué, samedi, son président, Augustin Tine.

"L'un des points majeurs abordés est que nous avons fait un point sur la révision des statuts de la FSF. Ces textes qui datent de 2009 ont évolué partout, sauf au Sénégal. Nous devons aller vers des changements", a-t-il dit, lors de l'assemblée générale ordinaire de la FSF.

Le directeur régional de la division associations membres de la FIFA pour l'Afrique, Gelson Fernandes, Gilbert Mbengue, directeur des activités physiques et sportives au ministère des Sports du Sénégal, et le secrétaire général du Comité national olympique et sportif sénégalais, Seydina Diagne, ont pris part à la rencontre.

"Si nous voulons faire ces réformes, il faut que nous tous nous acceptions de faire le travail ; renoncer aux débats stériles et gagner du temps. Si nous ne faisons pas ces reformes à temps pour qu'elles soient adoptées six mois avant l'AG élective d'août 2025, nous serons obligés de reporter cette révision après les élections et l'équipe qui sera là poursuivra le travail déjà bien fait", a-t-il précisé.

Augustin Senghor a rappelé qu'une commission ad hoc a été mise en place depuis deux ans. "Un processus inclusif et participatif a été fait. Avant le démarrage des travaux, la commission a demandé à tous les ligues et clubs d'apporter leurs réflexions et leurs avis sur la question", a-t-il fait savoir.

"C'est par la suite qu'un séminaire a été [organisé] sur la révision de ces statuts. Une commission de rédaction a rédigé une nouvelle mouture avec les changements envisagés et nous sommes retournés dans les 14 régions pour rencontrer l'ensemble des acteurs et leur montrer ce qui est ressorti des travaux. Ils ont donné leur avis, nous avons apporté les retouches nécessaires et envoyé à la FIFA qui a donné son avis", a expliqué le président de la FSF.

Selon M. Senghor, "certaines spécificités des statuts de la FSF doivent être conservées. Dans le format actuel, toutes les entités de la fédération participent aux assemblées générales. Dans la nouvelle mouture, nous voulons migrer vers une élection par collège pour gagner plus de temps. Seul le président de la fédération fera l'objet d'une élection à suffrage universel".