Afrique: Coupes africaines des clubs - Tirage le 7 octobre pour les qualifiés pour la phase de poules

Après un week-end que qualifications, les clubs qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération connaîtront leur adversaire le 7 octobre 2024. Le tirage au sort aura lieu au Caire, a annoncé la Confédération africaine de football (CAF).

La Super Coupe d'Afrique entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Coupe de la Confédération va marquer véritablement le coup d'envoi de la saison 2024-2025 des clubs en Coupes africaines. Ce sera ce vendredi 27 septembre entre Al ahly et Zamalek pour un derby cairo-égyptien disputé à Riyad (18hTU). Après, il sera temps de s'occuper du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération. Les deux tirages auront lieu le lundi 7 octobre 2024 au siège de la CAF au Caire.

Parmi les 16 qualifiés pour la Ligue des champions, il y a bien sûr le tenant du titre et recordman de victoires Al ahly qui sera accompagné d'un autre club égyptien, Pyramids. L'Afrique du Sud (Sundowns, Orlando Pirates), le Maroc (Raja, FAR), l'Algérie (Belouizdad, MC Alger) et la RDC (Mazembe, Maniema) auront également deux représentants. Le Djoliba Athletic club (Mali) va découvrir, de son côté, la phase de poule de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

Les 16 qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2024-2025

Al Ahly (Égypte), Espérance de Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), TP Mazembe (RD Congo), CR Belouizdad (Algérie), Raja Casablanca (Maroc), Young Africans (Tanzanie), Pyramids (Egypte), Al Hilal Omdurman (Soudan), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Sagrada Esperança (Angola), AS FAR, Rabat (Maroc), MC Alger (Algérie), Djoliba (Mali), AS Maniema Union (RD Congo), Stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire).

Les 16 qualifiés pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération 2024-2025

Club Sportif Sfaxien (Tunisie), USM Alger (Algérie), CS Constantine (Algérie), Zamalek (Égypte), Al Masry (Égypte), RS Berkane (Maroc), CD Lunda Sul (Angola), Bravos do Maquis (Angola), Orapa United (Bot), Stellenbosch FC (Afrique du Sud), Stade Malien (Mali), Simba SC (Tanzanie), Black Bulls (Mozambique), Enyimba (Nigeria), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), ASC Jaraaf (Sénégal).