Congo-Kinshasa: Le parti Orange appelle les acteurs politiques congolais à l'unité pour lutter contre l'agression

Fiyou Ndodoboni, président national du parti Orange a appelé, dimanche 22 septembre à Kinshasa, les acteurs politiques congolais à l'unité afin de faire face à l'agression dont le pays est victime.

Selon lui, les Congolais, une fois unis autour des défis majeurs sur les intérêts de la République, peuvent les surmonter.

Il a fait remarquer que les agresseurs de la RDC passent leur temps à démontrer à travers le monde que le problème du Congo c'est la division entre Congolais. Ce qui est faux car, argumente-t-il, les Congolais demeurent unis face aux exigences qui touchent leur souveraineté et leur intégrité territoriale.

« Ecoutant les différents messages des pères des églises catholique et protestante, les chefs des autres confessions religieuses ainsi que les leaders de la société civile qui prônent l'unité et la cohésion nationale ; nous lisons dans les regards de chaque acteur, la volonté de voir autrement la réalité et mutualiser les efforts en mettant de côté les divergences politiques afin de présenter à la face du monde et aux ennemis de la nation que, pour l'unité et la souveraineté de notre pays, nous sommes prêts à nous asseoir pour sortir de ce gouffre qui perdure et qui cause notre instabilité sécuritaire et sociale », a expliqué Fiyou Ndodoboni.

La RDC fait face à l'agression rwandaise, à travers la rébellion du M23, indiquent de nombreux rapports.