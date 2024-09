Ile Maurice: Cyclisme - Profiter au maximum de l'expérience

La petite délégation qui défendra les couleurs mauriciennes aux Championnats du monde de cyclisme se trouve déjà en Suisse. Alexandre Mayer, Aurélien de Comarmond, Lucie Lagesse et Samuel Dupuy sont accompagnés du Head Coach Trevor Court. Face aux grosses pointures mondiales, nos représentants feront de leur mieux.

Samuel Dupuy sera le premier Mauricien en lice, ce lundi matin, dans le contre-la-montre individuel junior. Celui-ci sera long de 24,9 kilomètres et sera plat (seulement 40 m de dénivelé positif). Le même jour, Aurélien de Comarmond sera en lice au contre-la-montre individuel des moins de 23 ans sur 29,9 km (327 m de dénivelé positif).

Jeudi, Samuel Dupuy sera de nouveau en action sur la course en ligne junior. Longue de 127 km, elle comprendra 1 913 m de dénivelé positif. Aurélien de Comarmond participera à sa seconde épreuve, la course en ligne des moins de 23 ans, vendredi. 175 km seront à effectuer pour 2 483 m de dénivelé positif.

Lucie Lagesse prendra part à la course en ligne élite dames le samedi 28. Un parcours de 155 km avec 2 384 m de dénivelé positif s'offrira à elle. Alexandre Mayer sera le dernier Mauricien en action, le dimanche 29, dans la course en ligne élite hommes. 275 km et 4 470 m de dénivelé positif sont au programme.

«Les Mondiaux approchent. Je vais faire uniquement la course en ligne dimanche prochain. Les sensations sont bonnes. J'ai fait de bons résultats sur des courses difficiles lors de mon stage en France et je me sens en forme et prêt. Mais je sais que ce sera très dur de terminer. Je vais essayer de prendre une échappée si l'occasion se présente. Il n'y aura que du positif à retenir, ça va rouler à bloc et je vais donner mon maximum. Donc cela ne peut qu'être une bonne préparation pour les Championnats d'Afrique au Kenya qui vont suivre», indique Alexandre Mayer.

Exigence physique et mentale

La course des élites hommes débutera à Winterthur. Aux termes de 85,9 kilomètres de parcours en ligne, les coureurs entameront un circuit dans et autour de Zürich. Une boucle de 26,8 kilomètres à faire sept fois, portant la distance totale à 274 kilomètres. La totalité du tracé de cette 91e édition des Championnats du monde comprendra 4 470 mètres de déclivité. C'est un savant mélange entre exigence physique et mentale.

Avec un dénivelé et une distance proche de Liège-Bastogne-Liège, Zürich est ouverte aux mêmes profils de coureurs : les puncheurs-grimpeurs. Les hommes forts des classiques printaniers auront leur mot à dire face aux coureurs de classements généraux.

Récent deuxième du Tour de la Réunion, Aurélien de Comarmond a fait le plein de confiance avant cette échéance. «Cela va être difficile, bien entendu. Mais vu que c'est ma dernière année chez les moins de 23 ans, j'y vais pour faire de mon mieux. Le Tour de la Réunion m'a fait du bien. Il y avait de l'intensité tous les jours. Je suis motivé et je prends ces Mondiaux comme un tremplin en vue des Championnats d'Afrique prévus en octobre», confie celui qui a été maillot jaune pendant deux jours lors du Tour cycliste Antenne Réunion.

Le Head Coach, Trevor Court, est réaliste et ne s'attend pas à des résultats de la part de ses protégés. Ce qui compte, c'est qu'ils profitent au maximum de l'expérience.

«Le parcours des courses en ligne des élites hommes et dames est très dur. De toute façon, on connaît le niveau de ceux qui viendront à ces Championnats du monde. Ce sont les meilleurs au monde qui seront de la partie. Nos coureurs essaieront de faire le meilleur résultat possible, peut-être aller dans une échappée pour montrer le maillot de l'île Maurice au lieu de rester derrière dans le peloton et ne rien faire. Ce sera une bonne expérience pour tous nos représentants. Pour Samuel Dupuy plus particulièrement, on pourra avoir une idée d'où il se situe par rapport aux meilleurs juniors. Ce qui sera utile en vue de l'année prochaine», résume le technicien sud-africain.