Ile Maurice: Echecs - 10e ronde - Maurice doublement victorieuse

Samedi, les garçons ont battu leurs adversaires du Ghana (2 victoires et un nul sur 4 parties) et les filles, ceux de Sao Tomé et Principe (3 victoires et un nul). Malgré un bon début de partie au 1eᣴ échiquier, Benitot Ah Kye a commis une erreur en milieu de rencontre et n'a pu revenir dans le jeu. Au 2e échiquier, l'expérimenté Devarajen Chinasamy a sauvé le nul face à un Maître international. Au 3e échiquier, Stéphane Lam Kin Cheung, après une longue lutte, a pris l'avantage d'un fou sur son adversaire pour l'emporter.

Au 4e échiquier, Stefan Lee Luen Mang, qui avait une avance de 3 pions sur le représentant du Ghana, a remporté la victoire.

Chez les filles, Chethanah Andhin a joué prudemment au 1eᣴ échiquier et s'est contentée du nul. Au 2e échiquier, Meritza Acham, impériale avec les pièces blanches, a fini par s'imposer. Au 3e échiquier, Preetisha Gungadoo, retrouvant son style d'attaque agressif, a vaincu son adversaire de Sao Tomé et Principe. Au 4e échiquier, Stéphanie Lee You Voon, malgré une partie mouvementée, a gagné une pièce mineure et remporté la partie.

Prochains adversaires : les Antilles néerlandaises pour les garçons et le Kossovo pour les filles.