Ile Maurice: Une fondation pour la protection de l'environnement marin

Une équipe et une structure dédiées à des projets locaux et régionaux pour préserver, conserver, restaurer, protéger et mener des études tout en sensibilisant. Ce sont les principaux objectifs de la fondation créée par l'aquarium Odysseo la semaine dernière. Cette fondation est présidée par Caroline Rault, Chief Sustainability Officer d'Eclosia, et dirigée par Bernardo Nascimento, Conservateur et Head of Education d'Odysseo depuis sa création.

Il sera épaulé par Léa de Oliveira, Programme Manager. Pour chacun des projets actuels et futurs, une équipe dédiée sera constituée. «Après trois ans d'existence, Odysseo s'est construit un solide écosystème de partenaires locaux et internationaux qui lui a permis de lancer des projets pour la biodiversité et l'environnement marins. Odysseo continuera sa mission de faire connaître, aimer et protéger l'océan auprès du plus grand nombre », peut-on lire dans un communiqué.

Cette fondation a déjà commencé ses travaux, notamment avec la communauté. «Odysseo a touché directement environ 3 000 personnes. De même, les collaborations avec des organismes internationaux comme Nat Geo ou Project Seahorse permettent d'explorer et de mieux connaître les fonds marins.

C'est à travers ce type de partenariat que nous avons découvert qu'il existait dans les eaux mauriciennes l'espèce d'hippocampe la plus rare - un individu de cette espèce ayant été aperçus une seule fois, mort, dans les années 90», explique la direction de l'aquarium dans un communiqué.

Plusieurs autres projets sont en préparation. La fondation s'est associée au projet de restauration du carbone bleu dans le cadre du Projet Varuna, financé par l'Agence Française de Développement. Ce projet consiste à réhabiliter la flore marine et celle du rivage pour l'absorption du carbone.

Elle s'est également engagée dans le Projet Cordap pour la restauration des récifs coralliens. Un espace sera dédié au sein d'Odysseo pour soutenir tous les projets liés à la reproduction sexuée des coraux dans l'océan Indien. La fondation participera à une expédition dans les eaux de Saint-Brandon avec le St Brandon Conservation Trust pour évaluer l'état de l'écosystème et trouver des moyens de mieux le protéger.

Pour Caroline Rault, présidente de la fondation, il faut aller au-delà de la sensibilisation. «Avec l'Odysseo Foundation, nous voulons aller plus loin dans la mission d'éducation et de conservation, qui a toujours été dans l'ADN de l'aquarium. Notre vision est de contribuer à placer Maurice sur la carte des pays qui ont choisi d'agir et qui ont compris que l'homme et la mer ne font qu'un, et que leur destin est lié. Nous sommes confiants que cette fondation nous donnera encore plus de moyens pour nouer des partenariats solides et créer des synergies avec tous ceux concernés par la protection des écosystèmes marins», explique-t-elle.