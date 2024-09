Burkina Faso: Marché sino-burkinabè - Des atouts complémentaires

Le Burkina Faso et la République populaire de Chine veulent relancer les bases de leur développement économique. La réflexion s'est poursuivie, vendredi 20 septembre 2024, à Ouagadougou, au cours du Forum d'affaires sino-burkinabè.

Des hommes d'affaires sino-burkinabè se sont retrouvés à Ouagadougou, dans la capitale burkinabè, pour relancer les bases d'un nouvel partenariat économique gagnant-gagnant, entre le pays des Hommes intègres et l'Empire du milieu. C'était, vendredi 20 septembre 2024, autour du forum d'affaires sino-burkinabè.

Au cours de la rencontre, les participants ont échangé sur les investissements et le cadre réglementaire et des grands projets du Burkina. Les opportunités du côté chinois ont aussi été développés par le vice- président de l'Association amitié commerce Burkina Faso-Chine, Li Sitong et le président de China westen power industrial, Li Renchao.

A son tour, le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela est revenu sur les besoins urgents en infrastructures de son pays. Il s'agit de la construction de routes, d'aéroports et de voies ferrées. Il a également évoqué les opportunités dans la transformation agro-industrielle. Pour le chef du gouvernement, l'un des l'objectifs de ce forum est d'écrire l'histoire du Burkina et de son développement avec la stratégie inspirante des partenaires chinois. Une stratégie qui, selon lui, se repose également sur l'importance du respect mutuel dans cette coopération bilatérale.

« Contrairement aux partenaires occidentaux, le partenaire chinois associe ses visions à celles du Burkina Faso afin de pouvoir les réaliser. La coopération sino-burkinabè ne se présente pas comme avec certains partenaires qui élaborent des plans dans lesquels, ils veulent vous insérer », s'est-il réjoui. A l'écouter, l'économie des deux pays est intrinsèquement complémentaire.

« Avec sa grande maîtrise de la technologie et ses capacités d'innovations, la Chine pourrait profiter des ressources naturelles et de la main-d'oeuvre abondante au Burkina pour le développement continue des deux pays », a-t-il-déclaré.

Vers un partenariat équitable

Evoquant, les récentes améliorations économiques du pays, le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nacanabo, a annoncé une croissance de 1,6 % en 2022 à 3,6 % en 2023 et des projections optimistes de 5,5 % pour 2024. « En 2024, les flux des investissements directs étrangers entrant au Burkina sont passés de 80 millions de dollars US en 2021 à 670 millions de dollars US en 2022 », a-t-il rassuré les investisseurs chinois et les hommes d'affaires burkinabè de la stabilité de l'économie du pays. M. Nacanabo a, par ailleurs, indiqué que le Burkina, dans sa nouvelle vision, est plus que jamais un terreau fertile pour les investissements.

C'est pourquoi, il a soutenu que ce forum va marquer un tournant décisif dans les relations économiques sino-burkinabè. Et ce, en ouvrant la voie à un partenariat stratégique et à des investissements durables dans des secteurs qui bénéficieront à la fois au développement local et à la coopération bilatérale.

Le chef du département de l'économie a relevé que malgré le défi sécuritaire, le Burkina reste ouvert aux affaires avec une main-d'oeuvre jeune, dynamique et des ressources naturelles abondantes. A cet effet, il a encouragé les investisseurs chinois à explorer des secteurs prioritaires tels que les nouvelles technologies, l'innovation et l'industrie du développement durable.

Quant au vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Mamadi Sanoh, il a appuyé que la Chine est un acteur économique mondial de premier plan au regard de son dynamisme économique et son esprit d'innovation à l'avènement d'un monde bipolaire. Pour lui, la Chine est le principal partenaire commercial du Burkina. A titre d'exemples, il a cité qu'elle fournit 13,8% des importations du Burkina.

« La perspicacité et l'expérience des entrepreneurs chinois combinées à la créativité et à la richesse de nos ressources locales sont la promesse d'un avenir prospère », s'est-il réjoui. Il est également convaincu que le partage des expertises respectives et la compréhension des marchés peuvent mener à des projets innovants et bénéfiques pour tous.