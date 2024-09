Burkina Faso: Lutte contre la fraude - Des saisies de près de 70 millions F CFA

Sans répit ni repos, la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) maintient la pression sur les auteurs de fraudes et leurs complices, généralement tapis dans notre environnement ambiant.

Il se trouve, malheureusement, des burkinabè qui refusent leur mue, mus eux-mêmes par l'appât facile du gain sans aucun scrupule pour l'intérêt de leurs semblables, encore moins l'intérêt général. Au cours des dernières semaines, la surveillance et le contrôle des transactions économiques ont permis à la structure chargée de coordonner la lutte contre la fraude au Burkina Faso d'appréhender de nombreux produits en partance dans les magasins commerciaux.

Ainsi dans la nuit du 7 au 8 septembre, entre Tenkodogo et Koupèla, ce sont 6 325 pneus de vélo, 40 pneus de moto, 287 bidons (20 litres) d'huile moteur et 23 cartons d'amphétamines qui n'ont pas échappé à la vigilance de la Brigade d'enquête et de recherche du Centre (BERC); valeur financière estimée : 20 000 000 F CFA.

A l'Ouest, la même dextérité des hommes et femmes de la Brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest (BERO) a permis d'opérer, le 18 juillet 2024, d'importantes saisies de marchandises contrefaites : 65 cartons de 178 500 plaquettes de médicaments de la rue d'une valeur financière estimée à 46 750 000 F CFA. Au regard de la nature des saisies, on peut légitimement qualifier leurs auteurs de criminels en puissance, errant dans nos villes et campagnes, mettant en danger la vie de nos compatriotes.

Tout comme un pneu de mauvaise qualité peut causer un accident mortel, la consommation des amphétamines et des médicaments de rue expose le consommateur à une mort certaine, sinon à une certaine mort. Il est plus que temps de combattre par tous les moyens ces pratiques propres aux républiques bananières. Tout en félicitant les populations pour leur fructueuse collaboration, la CNLF maintient son appel à la vigilance et à l'engagement collectif pour barrer la route à tous les auteurs de pratiques de fraude, sévèrement punies par les textes en vigueur dans notre pays.

La Coordination nationale de lutte contre la fraude