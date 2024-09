Madagascar: Arts Martiaux - CMAMDC Afrique - Manankasina Ratahirintsoa reconduit

Confirmation. Le multidisciplinaire Manankasina Ratahirintsoa est reconduit le 5 septembre pour un deuxième mandat de deux ans au poste de président de la confédération mondiale des arts martiaux et sports de contact (CMAMDC). Il a déjà occupé ce poste depuis le 5 décembre 2021.

La CMAMDC mondiale a, lors de son assemblée générale, décidé de reconduire le Malgache pour la continuité d'une politique de développement ambitieuse afin de faire prochainement de cette association une référence dans le paysage sportif continental. Cette organisation internationale a pour objectif de réunir, promouvoir et réglementer les différentes disciplines d'arts martiaux et des sports de combat à travers le monde.

Elle joue un rôle clé dans l'unification de ces disciplines sous une même bannière, favorisant ainsi les échanges et promouvant les valeurs de l'excellence, du respect, de la solidarité, de la coopération et du développement de ces pratiques sportives.

« L'instance devrait jouer le rôle de vecteur de développement à travers la pratique des arts martiaux et sports de combat. Nous formons non seulement des champions mais surtout des pratiquants responsables et bien formés en développement personnel. Des formations et ateliers sur le coaching sportif seront au programme avec un cabinet spécialisé », énumère le président reconduit.

%

L'instance mondiale lui a confié la responsabilité grâce à sa participation au projet de développement des arts martiaux et sports de contact international, à son palmarès international et à sa compétence managériale.

Manankasina Ratahirintsoa est titulaire de ceintures noires en plusieurs disciplines : 6e dan en karaté jutsu, 5e dan en karaté shorikan kenpo, 4e dan en karaté kyokushinkai, 5e dan en kaisendo, 5e dan en ITF taekwondo et 4e dan en karaté Goju ryu. Il a consacré son premier mandat au regroupement et au coaching en développement personnel pour les pratiquants à Madagascar. Dans le pays, différentes disciplines sont représentées dans l'association, en l'occurrence le taekwondo ITF et WTF, le kick-boxing, l'aïkido, le ninjutsu, le karaté et le diamanga malgache...