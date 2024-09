Madagascar: Concours International - L'Inscae devance de grandes universités

Une fois de plus, l'Institut national des sciences comptables et de l'administration d'entreprises (Inscae) porte haut les couleurs de Madagascar. Cet établissement d'enseignement supérieur sort en tête du Microsoft Excel Collegiate Challenge (MECC). Il s'agit d'un concours de modélisation financière organisé par la Financial Modeling World Cup.

« Oui, nous avons devancé les grandes universités américaines, australiennes et sud-africaines. Une fierté pour l'institut mais aussi pour Madagascar », peut-on lire sur la page « We are Inscae », ce week-end.

L'Inscae remporte deux mille points, suivi par deux universités américaines, avec neuf cents et huit cents points, chacune. Les étudiants malgaches ont dominé le classement du MECC, où des professionnels et des étudiants du monde entier ont participé. Ils étaient dans le top vingt. Cédric Morgan Rasolofo est premier, Jean Philippe Christian Mbolanantenaina, troisième, Tendriniavo Rakotoarisoa, cinquième, Hezekiah Andriamalala, septième, Aurelio Zafindraza, dixième, Aina Rasolofoson, dix-septième, et Tsiory Razafitseheno, dix-neuvième. L'équipe Kajy de l'Inscae a fini deuxième à la finale de ce concours international qui s'est déroulée en 2022.