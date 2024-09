Tunisie: Prochain sommet de la Francophonie en France - Créer, innover et entreprendre en français

Deux ans après Djerba et dans 10 jours à Villers-Cotterêts en France

Mais c'était sans compter avec la détermination des Tunisiens, de l'État et de toutes les parties concernées qui ont mis les bouchées doubles pour réussir la gageure d'organiser un beau Sommet. Un constat appuyé par le témoignage de la Secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo.

En effet, tout en affirmant que « Djerba n'a pas déçu », elle a enchaîné en précisant que le 18e Sommet a ouvert la voie à « une francophonie de l'avenir, modernisée et plus pertinente avec la volonté clairement affichée de dépasser les conflits régionaux et de mettre le cap sur l'oeuvre de développement durable et global... ».

C'est donc dans un esprit de consolidation des acquis engrangés par l'île de rêve que va se tenir le 19e Sommet de la francophonie qui se tiendra en France, précisément au château de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. Un lieu chargé d'histoire et de symboles pour la langue française. C'est le lieu où le Roi François Ier signa, en 1539, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, imposant l'usage du français, au détriment du latin, dans les actes officiels.

Le 19e Sommet de la francophonie aura, cette année, pour thème « Créer, innover et entreprendre en français » après celui de Djerba, qui était, pour rappel, « le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ».

Renforcer et valoriser la diplomatie économique francophone

Entre ces deux Sommets, la Tunisie a lancé officiellement les Journées de la francophonie 2024 en Tunisie, en présence des ambassadeurs et ambassadrices francophones (GAF) et des médias tunisiens à la Cité des sciences de Tunis.

Coorganisé par la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour l'Afrique du Nord et l'ambassade du Canada en Tunisie, cet événement a été l'occasion de présenter les activités majeures prévues en Tunisie au cours des prochaines semaines pour mettre en lumière la diversité, la richesse et la vitalité de la francophonie.

En attendant, donc, la tenue du prochain Sommet, il est bon de rappeler que celui de Djerba, « terre de coexistence pacifique entre les religions et les civilisations, depuis plus de trois mille ans », avait établi cinq objectifs. On cite, d'abord, le renforcement de l'influence des francophones dans le monde, par le biais de la redynamisation de la diplomatie et des échanges entre les acteurs économiques par renforcer et valoriser la diplomatie économique francophone.

Faire de la francophonie un espace de paix et de stabilité

Ensuite, promouvoir l'usage et l'enseignement de langue française dans le monde, par un encouragement à pratiquer cette langue dans les échanges éducatifs, économiques, culturels, dans les sciences, ainsi que dans l'espace numérique sans oublier la promotion de la diversité culturelle et linguistique dans le monde.

Avec la recrudescence des conflits régionaux, il est impératif de faire de la francophonie un espace de paix et de stabilité à travers la prévention et la gestion des conflits et l'accompagnement des transitions, tout en contribuant à faire de la francophonie un laboratoire de coopération stratégique et innovant pour faire face, notamment, aux risques des changements climatiques.

Maintenant, avec la 19e édition du Sommet de le francophonie, les attentes sont grandes pour faire de ce grand espace francophone, dont la Tunisie fait partie, un rempart contre la guerre, un bastion de la paix et un engagement pour un développement humain, intégral et durable.