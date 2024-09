Tunisie: Expatriés - Une grande première pour Haj Mohamed

C'est probablement l'une des sensations du week-end dernier de Série A.

En effet, pour sa première sortie, le jeune attaquant parmesan Anas Haj Mohamed, entré à la 67e minute face à Lecce, a permis aux siens de revenir à 2-2, dans le temps additionnel grâce à deux passes décisives, à la 93' pour Almqvist et à la 95' suite à un centre en profondeur pour Hainaut.

Une prestation de taille qui lui vaut la note de 7,8 sur sofascore. En face, l'ailier Hamza Rafia, entré à un quart d'heure de la fin, n'a pas montré grand-chose et a hérité d'une note moyenne de 6,6. Enfin, Rafia a aussi reçu un carton jaune à la 84' pour avoir commis une faute.

Benlarbi, décisif deux fois

L'ex-Etoilé et ancien Cabiste, Mohamed Firas Benlarbi, a marqué un but à la 30' lors du festival de Sharjah SC vainqueur 4-0 d'Al Jazira de Nabil Fekir, gardant, par là même, la tête de la ligue émiratie avec 9 points. Benlarbi a été noté 7,5 en terminant le match. Trois jours auparavant, en Champions League AFC, il a délivré son équipe avec le seul et unique but du match qu'il a marqué face à Istiqlol Douchanbé du Tadjikistan à la 72e minute. Quant à l'attaquant et ex-Stadiste Haythem Jouini, il a marqué son 1er but sous les couleurs de Dibba Al Hisn. Mais avec son compère en défense, Oussama Haddadi, il concède une défaite dans le money time 1-2 face à Al Battaeh.

Jouini a manqué de peu de marquer un ou deux autres buts et est sorti à la 90' avec une note satisfaisante de 8 en ayant tiré 3 fois au but. Même combat pour Heykel Chikhaoui et Fradj Ben Njima d'Ajman SC qui n'arrivent toujours pas à gagner. Le duo a mordu la poussière face à Beniyass 3-1 et subit une 3e défaite en 3 matchs. Notons que Chikhaoui a été remplacé à la 59e minute de jeu.

Skhiri sur le podium

Le milieu axial d'Eintracht Francfort, Elyes Skhiri, s'installe à la 3e place de la Bundesliga avec les Aigles après avoir dominé le Borussia M'gladbach 2-0. Il a disputé toute la partie avec une bonne prestation comme à son habitude.

5 sur 5 pour Ben Romdhane

Le milieu de terrain de Ferencvaros, Mohamed Ali Ben Romdhane, a obtenu un cinquième succès consécutif en championnat de Hongrie en s'imposant 3-1 face au MTK Budapest. Il a été noté 6,7 après avoir récolté un avertissement à la 62e pour une faute. Son remplacement est intervenu 4 minutes plus tard.

Abdi de la fête

L'arrière gauche Ali Abdi a participé à la fête du 120e anniversaire de l'OGC Nice qui a largement dominé St-Etienne 8-0. Une bonne prestation à son actif, en ayant disputé les 20 dernières minutes.

Le réveil de Cherni

En Ligue 2, Mohamed Amine Cherni, arrière gauche de Laval, a obtenu son premier succès de la saison suite à une victoire 3-0 face au Red Star. Il a été noté 7,9 en disputant tout le match, avec 3 tirs dont un cadré et en touchant 59 ballons. Montassar Talbi, défenseur de Lorient, obtient le nul 1-1 face à Metz, après une bonne prestation comme à son habitude.

Bonne série pour Hannibal

Le milieu offensif Hannibal Mejbri a encore goûté à la victoire avec Burnley vainqueur de 2-1. Il est sorti à l'heure de jeu avec une note de 6,7. Burnley est provisoirement 3e de Championship. De son côté, Idriss El Mizouni s'est incliné face à Bristol City 2-1 mais a disputé tout le match. Il a récolté au passage un carton jaune à la 11e pour une faute.

Enfin, Yan Valery, arrière droit de Sheffield Wednesday, s'est incliné face à Luton Town, malgré une note satisfaisante de 7 et un match entier disputé. Il a notamment délivré le centre décisif qui a offert le but initial du match à la 52e minute de jeu, pour Bannan.