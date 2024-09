Sénégal: Le fitness en plein air, une activité en plein essor à Dakar

A Dakar, la capitale sénégalaise, la pratique du fitness, abréviation de l'expression anglaise "physical fitness" (forme physique) est de plus en plus développée. Les clubs de fitness, dans des salles dédiées ou en pleine rue, sont en plein essor, et sont fréquentés par des pratiquants, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, de plus en plus nombreux.

A la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque, dans le quartier de Colobane, le fitness se pratique en plein air. Il est 20 heures sur les lieux. Les pratiquants commencent à arriver, seul ou par petits groupes, et enfilent leur tenue de sport. Une sono diffuse une musique techno entrainante, tandis qu'une jeune fille balaie l'espace qui, bientôt, sera prise d'assaut par ces sportifs du soir.

Marie Diop, la quarantaine, qui a commencé à pratiquer le fitness en plein air il y a juste un an, est de ceux-là. "C'est une pratique vraiment bénéfique pour moi, car j'avais pris du poids. Mais depuis que je viens ici, à Colobane, je suis devenue un peu plus fine", dit-elle dans un léger sourire laissant paraître une certaine fierté.

Selon elle, la perte de poids n'est pas le seul avantage qu'elle tire de la fréquentation de ce club de fitness.

"Je m'essoufflais très vite, mais le fitness m'a beaucoup aidé à réguler mon rythme cardiaque. C'est vraiment une activité idéale pour la santé", dit-elle.

Au son d'une musique entraînante, la pratique du fitness en plein air attire hommes, femmes, jeunes et moins jeunes.

En effet, avec le développement des maladies cardiovasculaires, le sport et le fitness particulièrement, l'a aidé "à brûler beaucoup de calories" et "à afficher une bonne mine".

C'est pourquoi, chaque soir, Marie Diop enfile son jogging pour sa séance de fitness de 30 minutes, qui lui a permis de perdre "pas moins de 5 kilos superflus, de la mauvaise graisse", sourit-elle, conseillant aux femmes de son âge et aux plus âgées de faire comme elle.

"Bien se sentir, physiquement et mentalement"

Un peu plus expérimenté que Marie Diop dans la pratique du fitness, M. Camara confie qu'il a débuté en 2020, et depuis lors, "je ne me suis pas arrêté", dit-il.

Comme Marie Diop, le fitness est pour lui un moyen efficace de se "sentir bien mentalement et physiquement". Mieux, ajoute-t-il, "les exercices de cardio, qui renforcent le coeur, sont essentiels pour maintenir et améliorer la santé".

Au club de fitness de la place de la nation, les pensionnaires sont non seulement initiés à l'aérobic, un mélange de mouvements chorégraphiques en musique permettant de développer la souplesse, et au "BodyAttack", mais également à des exercices de self-défense.

"Outre le fitness simple l'aérobic et le BodyAttack, nos moniteurs nous enseigne également, le +BodyCombat+", un entraînement d'arts martiaux, renseigne M. Camara.

Le fitness, c'est aussi des exercices de self-défense sans contact.

Joignant la parole à l'acte, on le voit, au milieu de ce groupe mixte, donner des coups de poings et des coups de pied sans contact, pendant plusieurs minutes.

Une remise en forme dans la bonne humeur

Malgré la sueur qui dégouline de son front, M. Camara exécute ses mouvements à coeur joie. "Le fitness est une pratique sportive exécutée de manière décontractée. Il me permet d'évacuer le stress, de m'entraîner avec amusement", dit-il.

Le club de fitness de la place de la nation, Colobane Fitness Club (CFC), sur le papier, a été créé le 9 août 2019, renseigne son fondateur, Modou Samb, qui dit pratiquer assidument le sport et les arts martiaux depuis 1996.

"C'est une association légalement reconnue avec un bureau comprenant un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier, etc.", explique-t-il.

Selon lui, un certain nombre de critères d'adhésion est édicté, que les adhérents sont tenus de respecter.

"Nous veillons à la discipline, le comportement et l'habillement décent des membres de CFC. C'est cela qui nous a permis de nouer des jumelages avec d'autres clubs de fitness dans les régions du pays. Nous sommes également en contact avec d'autres collègues coachs de pays africains comme le Mali, Rwanda, Afrique du Sud, par exemple", se félicite-t-il.

Le fitness, une excellente activité pour prévenir et lutter contre les maladies cardiovasculaires.

Sur les bienfaits du fitness, Modou Samb indique qu'il s'agit d"'une activité qui permet d'améliorer, de façon générale, son état de santé, sa musculation ou simplement à un pratiquant de s'adonner à une remise en forme".

A titre d'exemple, il ajoute que les exercices de cardio, parce qu'ils renforcent le coeur, permet d'avoir une bonne oxygénation sanguine, et ainsi de prévenir et de lutter contre les risques de tension artérielle.

De plus en plus de femmes et de jeunes filles

A en croire Modou Samb, l'adhésion au CFC, ouvert du lundi au vendredi, est plus abordable comparé aux salles de fitness. "Il faut d'abord payer des frais d'inscription à 8 000 francs CFA. Ensuite, 100 francs CFA par jour ou 2 000 francs le mois et 3 000 francs CFA la tenue de sport".

"Colobane fitness club est un club social qui organise des actions caritatives durant les mois de ramadan, dans les mosquées, et aident ses membres en cas de maladies ou en cas d'urgence", ajoute El Hadj Sarr, le trésorier du CFC.

Vantant les mérites de ce club de fitness, il déclare que leurs moniteurs proposent aux adhérents, selon leurs besoins, des exercices de musculation, d'amincissement, en plus du bien-être sur le plan de la santé ; le tout dans une ambiance psycho-sociale qui font qu'ils se sentent zen.

Aujourd'hui, constate El Haj Sarr pour s'en réjouir, de plus en plus de gens, la femmes notamment, pratiquent le fitness.

"C'est devenu une mode, une bonne alternative pour tous ceux qui ne savent pas quel sport pratiquer. Les femmes et les filles, qui pratiquent de plus en plus le fitness, se sont rendues compte de ses bienfaits, sur le plan de la santé et de l'esthétique de leur corps", observe-t-il.