Tunisie: Ligue 1 / Championnat national (2e journée) - CA-JSO (2-0) - En bon gestionnaire

La JSO lâche ses premiers points de la saison. Le CA a assuré le plus important sans être rayonnant.

Stade Hamadi Agrebi de Radès, public nombreux. Pelouse passable. Temps venteux. CA-JSO (2-0). Buts d'Eduwo (5') et Ben Abda (11').Arbitrage de Haithem Kossai, assisté de Hassen Chaâben et Sedik Lamouchi. Quatrième arbitre : Khalil Trabelsi. Assesseur des arbitres : Nasrallah Jaouadi.CA: Ghaith Yefreni, Ghaith Zaâlouni, Ali Youssef, Hamza Ben Abda, Oussema Shili (Tiny Didof), Ahmed Khalil, Ghaith Sghaier (Kenneth Semakula), Bilel Ait Malek, Bassem Srarfi (Rached Arfaoui), Hamza Khadhraoui (Moataz Zemzemi), Kingsley Eduwo (Hamdi Laâbidi).JS Omrane : Montassar Essid, Mustapha Souissi, Yassine Mizouni, Omar Zouaghi, Hamza Rebai, Ghaith Ben Hassine, Ghaith Ben Hamida, Yassine Salhi (Mohamed Amine Khadhraoui), Iheb Ben Rejeb, Khaled Boussaidi, Chiheb Zoghlami (Ahmed Hadhri).

Après sa victoire sur tapis vert, en marge de son déplacement à Ben Guerdane, le Club Africain a affronté hier la JS El Omrane, un ambitieux promu qui a débuté sa saison par un succès à la réception d'EGS Gafsa. C'est donc avec trois points au compteur pour chacun que Clubistes Africains et Omraniens ont croisé le fer hier dans le cadre de la 2e ronde de L1. Fort d'un mercato imposant, le CA de David Bettoni s'est donc mesuré à la Jeunesse Sportive d'El Omrane de Lotfi Kadri, qui, au vu de son parcours de la saison passée, en L2, a, semble-t-il, débarqué en L1 pour surprendre, bousculer les codes et surtout s'inscrire dans la durée parmi l'élite.

Pas de round d'observation lors de ce match. Le CA s'installe, pousse et accule. 5', sur balle arrêtée, Khélil place un tir puissant et Eduwo profite du renvoi du gardien pour mettre le cuir hors de portée de Montassar Essid. Le CA monopolise et confisque carrément le cuir. 10', Srarfi fixe et sert en retrait Ait Malek. Ce dernier fusille le gardien qui renvoie au prix d'une belle envolée. 11', le CA double la mise par Ben Abda de la tête suite à un corner de Srarfi. Le CA s'envole, la JSO bascule. 17', la JSO réagit par Ben Rejeb dont la tête piquée est interceptée par Yeferni. 27', sur contre éclair, Srarfi sert Ait Malek qui tergiverse au moment de conclure. Quelques minutes plus tard, le même Ait Malek manquera de tripler la note pour le CA. Rien à déclarer par la suite et la mi-temps s'achève sur une quasi confortable avance clubiste.

De l'art de gérer son avance...

De retour de pause, les visiteurs avancent d'un cran. 47', la JSO hérite d'un corner botté par Salhi mais non cadré de la tête par Zoghlami. La JSO pousse sans résultat avant que le CA ne reprenne la direction des opérations à partir de la 55'. Ripostes et contre ripostes par la suite, les deux équipes répondent du tac au tac, sans réel danger toutefois pour les deux gardiens, Essid et Yeferni. Par la suite, le CA va gérer son énergie en fonction du temps restant...Au final, le score sera acquis à la mi-temps pour le CA, comme si l'équipe clubiste n'augmentait son niveau qu'en fonction de celui de l'adversaire, un onze d'El Omrane surpris par l'entame de match canon du CA. Bettoni a tourné son effectif en lançant Hamdi Laabidi, Zemzemi, Welllis, Simakula, mais ça n'a rien changé dans le scénario final. Certains points sont à revoir pour Bettoni, notamment au niveau de la couverture et le placement du bloc défensif.