Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et Médias, a pris part à la clôture du 10ème Congrès ordinaire de l'Union de la Presse du Congo (UNPC), ce vendredi 20 septembre 2024, après une nuit blanche observée par tous les participants et les partenaires.

Reconnaissant l'engagement de toutes les parties pour la réussite de ces assises, il s'est exprimé en ces mots:

"Tous, nous n'avons pas dormi. Je n'étais pas sur place mais, je suivais moi-même aussi ce bel exercice démocratique que les journalistes ont montré. Je crois que cela confirme davantage l'encrage démocratique dans le pays tant voulu et défendu par le Président de la République Félix Tshisekedi", a-t-il indiqué.

Et d'ajouter: "Je félicite les journalistes pour le sacrifice parce que je sais que cela ne devrait pas être facile, de ne pas dormir toute la nuit, de lire et de relire les textes, et à la fin de voter pour ceux qui vont constituer le nouveau comité directeur. Il faut féliciter le bureau sortant du président Modeste. Parce que ce n'était pas facile d'arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui".

Patrict Muyaya croit, par ailleurs, que le travail le plus difficile va commencer pour ceux qui ont été élus.

"Aujourd'hui, je pense que nous avons dit que l'union devrait gagner et j'ai l'impression dans ce que j'ai vu de loin que l'union a gagné et je veux me faire mon opinion tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté, non pas personnel, mais un sentiment de fierté pour toute la profession journalistique qui vient de donner là l'exemple que c'est la profession phare, mais c'est aussi la lumière qui va dorénavant nous aider à éclairer davantage la lanterne des congolais à la fois sur l'image du pays, mais aussi sur les efforts de développement", a-t-il ajouté.

Le Comité Directeur élu marque à l'affiche, la composition, ci-après : Kamanda wa Kamanda Muzembe (Président), Cyril Kileba Pok-a-mes (1er Vice-Président), Marianne Mujung Yav (2ème vice-présidente), Jasbey Zegbia (Secrétaire Général), Rachel Kitsita (trésorière générale), Melies Ndelo (Commissaire aux comptes), Octave Mukendi (Commissaire de la carte professionnelle) et Rehema Bueka Sergine (Conseillère).

Ce 10ème Congrès qui s'est tenu ordinairement du mardi 17 au jeudi 19 septembre 2014 et a été financé totalement par le gouvernement Suminwa. Ce financement est la promesse du Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, faite aux journalistes lors des Etats Généraux de la Communication et Médias organisés en janvier 2022 à Kinshasa.