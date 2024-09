Ile Maurice: 96 nouvelles unités de logement à Rs 540 millions

La New Social Living Development Ltd (NSLD), en partenariat avec le ministère du Logement et des terres, a célébré l'inauguration de 96 unités de logement à la Résidence NSLD Grand Bel Air, dimanche 22 septembre.

Située sur la Royal Road à Grand Bel Air, Mahébourg, cette nouvelle résidence représente un investissement de Rs 540 millions, soit environ Rs 2,7 millions par unité. Chaque logement, construit sur une parcelle de 130 m², dispose d'une aire de jardin de près de 68 m², offrant ainsi un espace de vie confortable et fonctionnel pour les familles. Le projet a été réalisé par Tayelamay & Sons Enterprise Ltd., en collaboration avec Yunus Peer Architect Ltd et les ingénieurs de KIMS Consulting Engineers Ltd et KYA Engineers Ltd.

Ces habitations monolithiques, composées de murs et de dalles en béton armé, comprennent deux chambres, un salon, une salle à manger et une cuisine équipée. Conçues dans une optique de durabilité, elles sont dotées de fenêtres et de portes en aluminium, de systèmes de récupération des eaux de pluie, ainsi que de panneaux solaires sur les toits. Huit unités, soit 4 % du total, ont été spécifiquement aménagées pour accueillir les personnes à mobilité réduite, conformément aux normes internationales.

La résidence NSLD Grand Bel Air propose également divers équipements communautaires, tels qu'un hall polyvalent, des espaces commerciaux et une aire de jeux pour enfants. Un terrain de pétanque et une piste de jogging de 1000 mètres viennent compléter l'offre, créant un environnement de vie inclusif et dynamique. Pour répondre aux besoins de stationnement, chaque unité dispose d'une place dédiée, avec 60 emplacements supplémentaires pour les visiteurs.

Les travaux d'infrastructure incluent la construction de routes asphaltées de 5,5 à 6 mètres de large, accompagnées de réseaux de drainage, renforçant ainsi la résilience de la zone face aux inondations. De plus, les résidents bénéficient de nombreuses commodités à proximité, telles qu'un terrain de football, des arrêts de bus, des lieux de culte, des écoles, une maternelle et des commerces de proximité.

Cette inauguration, présidée par Steven Obeegadoo, Premier ministre adjoint et ministre du Logement, a réuni de nombreuses personnalités, s'inscrit dans la continuité des projets de la NSLD, après les récentes mises en service à Olivia, Henrietta et Valetta. Avec un objectif de 8 000 maisons à atteindre, ces initiatives soulignent la détermination de la NSLD à transformer le paysage du logement social.