TLDR

Farid, une start-up égyptienne spécialisée dans les technologies de l'information, obtient un financement de démarrage de 250 000 dollars de la part de la femme d'affaires saoudienne Amal bint Abdulaziz Al-Ajlan.

Farid propose une éducation au caractère et un soutien à la santé mentale pour les enfants arabes âgés de 3 à 18 ans, grâce à des partenariats stratégiques avec des écoles dans toute l'Égypte.

Financement pour développer la plateforme, élaborer de nouveaux contenus et s'implanter en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, avec pour objectif d'atteindre 20 000 abonnés et 10 000 formateurs certifiés d'ici à 2030.

Farid, une startup edtech égyptienne spécialisée dans l'éducation du caractère et la santé mentale des enfants, a obtenu un financement de pré-amorçage de 250 000 dollars de la part de la femme d'affaires saoudienne Amal bint Abdulaziz Al-Ajlan. Ce financement coïncide avec les nouveaux partenariats stratégiques de Farid avec des écoles à travers l'Égypte.

Fondée en 2024, Farid propose des séances individuelles de formation du caractère et de soutien à la santé mentale pour les enfants arabes âgés de 3 à 18 ans, ce qui en fait la première plateforme du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à offrir de tels services. L'entreprise forme également des jeunes et des diplômés pour qu'ils deviennent des formateurs certifiés dans sa méthodologie éducative et psychologique.

%

L'investissement servira à étendre la plateforme de Farid, à développer de nouveaux contenus et à s'implanter en Arabie saoudite et dans les Émirats arabes unis. Farid prévoit d'augmenter le nombre de ses abonnés à 20 000 au cours des deux prochaines années et de former 10 000 diplômés en tant que formateurs certifiés d'ici à 2030.

Points clés à retenir

L'approche innovante de Farid en matière de développement des compétences personnelles et de santé mentale des enfants a suscité l'intérêt des premiers investisseurs. Avec pour objectif une expansion régionale en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, la startup vise à exploiter la demande croissante de solutions en matière d'éducation et de bien-être au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

L'accent mis par Farid sur l'éducation du caractère et le soutien à la santé mentale comble une lacune critique dans la région, ce qui en fait une entreprise attrayante pour les investisseurs désireux de soutenir l'innovation dans le domaine de l'éducation.