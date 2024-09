Maroc: La startup marocaine Userguest lève 2,4 millions de dollars pour se développer

TLDR

La startup marocaine Userguest obtient un financement de démarrage de 2,2 millions d'euros (2,4 millions de dollars) pour son outil d'optimisation personnalisée des sites web des hôtels.

L'outil automatisé de Userguest propose des messages personnalisés et des incitations intelligentes aux visiteurs d'un site web, opérant dans plus de 30 pays.

Financement mené par Al Mada Ventures, avec la participation de CDG Invest, Saviu Ventures, UM6P Ventures et d'autres, pour soutenir l'expansion du marché et l'amélioration des produits.

Userguest, une startup marocaine qui aide les hôtels à optimiser leurs revenus grâce à des expériences personnalisées sur leur site web, a obtenu 2,2 millions d'euros (2,4 millions de dollars) en financement d'amorçage.

Fondé en 2018, l'outil automatisé de Userguest propose des messages sur mesure et des incitations intelligentes aux visiteurs du site web. Il opère dans plus de 30 pays et affirme avoir généré plus de 100 millions de dollars de revenus directs pour les hôtels depuis 2019.

Le tour de table, mené par Al Mada Ventures, comprenait la participation de CDG Invest, Saviu Ventures, UM6P Ventures, Kalys VC, Plug & Play, et des business angels Philippe Limes et Thane Kuhlman. L'entreprise prévoit d'utiliser ces fonds pour étendre sa présence sur le marché, améliorer son offre de produits et renforcer son équipe de vente afin d'accélérer sa croissance.

Points clés à retenir

Le financement de démarrage de Userguest met en évidence une opportunité de marché importante dans le secteur de l'hôtellerie en Afrique, qui connaît une croissance rapide. L'industrie hôtelière africaine est prête à croître, le tourisme devant contribuer au PIB du continent à hauteur de 269 milliards de dollars d'ici 2030.

Les recettes hôtelières du continent devraient augmenter de 8,1 % par an, et les réservations directes dans les hôtels deviennent de plus en plus importantes à mesure que les voyages internationaux rebondissent. L'accent mis par Userguest sur l'optimisation des revenus directs des hôtels correspond au besoin de solutions personnalisées et automatisées sur le marché en expansion de l'hôtellerie en Afrique, qui devrait connaître une demande accrue d'expériences sur mesure et d'efficacité opérationnelle dans les régions clés.