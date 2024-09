Ghana: La start-up ghanéenne Kofa, soutenue par Shell, étend son réseau d'échange de batteries

TLDR

Kofa, une start-up ghanéenne spécialisée dans les réseaux de batteries, obtient 8 millions de dollars pour développer l'infrastructure d'échange de batteries alimentées par des énergies renouvelables au Ghana.

Soutenue par la Fondation Shell et la plateforme TEA du gouvernement britannique, Kofa vise à déployer 6 000 batteries et 100 stations d'échange, permettant un accès à l'énergie propre pour les véhicules électriques et les petites entreprises.

L'initiative de Kofa vise à promouvoir l'adoption des énergies renouvelables, à réduire la dépendance à l'égard des générateurs à essence et à fournir aux utilisateurs un accès pratique à des batteries entièrement chargées.

La start-up ghanéenne Kofa, spécialisée dans les réseaux de batteries, étend son infrastructure d'échange de batteries grâce à une structure ad hoc de 8 millions de dollars, soutenue par un engagement de 3 millions de dollars de la Fondation Shell et de la plateforme Transforming Energy Access (TEA) du gouvernement britannique.

Kofa vise à construire un réseau électrique abordable et centré sur le client, alimenté par des énergies renouvelables et par son système de batteries Kore2 de grande capacité. En partenariat avec l'investisseur d'impact PASH Global, elle déploiera 6 000 batteries et jusqu'à 100 stations d'échange à travers le Ghana.

%

Cette initiative fournira de l'énergie propre aux deux-roues électriques et aux petites entreprises, contribuant ainsi à réduire la dépendance à l'égard des générateurs à essence et à promouvoir l'adoption des énergies renouvelables. Le SPV se concentrera sur la gestion du réseau de batteries et le soutien opérationnel, permettant aux utilisateurs d'accéder à des batteries entièrement chargées à la demande. Kofa prévoit également de s'implanter prochainement au Kenya et au Togo.

Points clés à retenir

Une vague d'innovateurs - des startups locales et étrangères et des entreprises plus matures - ont émergé ces dernières années pour amener les VE sur les routes africaines. Ils fournissent des services qui comprennent l'assemblage et la vente de véhicules au niveau local, le financement d'actifs, les batteries en tant que service, etc. pour les véhicules à deux, trois et quatre roues sur un marché qui devrait passer de 12 milliards de dollars en 2021 à 21 milliards de dollars d'ici à 2027.

Il n'existe pas de données facilement disponibles pour suivre les progrès réalisés, mais l'augmentation du nombre de VE s'accompagne d'un besoin d'infrastructures de recharge. À cet égard, des entreprises telles que Kofa au Ghana travaillent à la mise en place de réseaux de stations de recharge et d'échange de batteries dans les zones urbaines.