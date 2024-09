TLDR

SETTLE, une plateforme de paiement B2B basée en Égypte, a obtenu 2 millions de dollars lors d'un tour de financement de pré-amorçage mené par Shorooq Partners, avec la participation d'El Sewedy Capital Holding, d'Acasia Ventures et de Plus VC.

La plateforme, fondée en 2023, vise à numériser et à rationaliser les opérations financières des entreprises. Elle a déjà traité plus de 50 millions de livres sterling (1 million de dollars) de transactions au cours de sa phase d'essai, dans des secteurs tels que la construction, l'énergie et la sous-traitance.

SETTLE prévoit d'utiliser le financement pour développer sa plateforme et s'étendre sur les marchés mondiaux, en se concentrant sur la fourniture de données financières en temps réel aux directeurs financiers et aux propriétaires d'entreprises afin d'améliorer la prise de décision.

Points clés à retenir

Le tour de table de SETTLE met en évidence la demande croissante de numérisation dans le secteur B2B égyptien, traditionnellement lent à se moderniser par rapport aux marchés B2C. En automatisant les flux financiers, SETTLE comble une lacune importante dans la gestion des flux de trésorerie en temps réel pour les entreprises.

L'intégration de la plateforme avec les principales banques et les systèmes ERP offre une efficacité opérationnelle significative, ce qui la positionne comme un acteur clé dans la transformation numérique en cours du secteur des services financiers égyptiens. Avec le soutien d'investisseurs stratégiques, SETTLE est bien positionnée pour s'étendre et proposer ses services sur les marchés internationaux, en aidant les entreprises à se concentrer sur la croissance et l'innovation.