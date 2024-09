Egypte: La société de capital-risque américaine Sultan Ventures acquiert le groupe égyptien Acasia

TLDR

Sultan Ventures acquiert Acasia Group, un consortium d'investisseurs providentiels de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique.

Acasia Group, anciennement connu sous le nom de Cairo Angels, est réputé pour ses investissements précoces et ses programmes à impact pour les startups.

L'acquisition exclut Acasia Ventures, qui conserve son indépendance et ses principaux dirigeants.

La société de capital-risque américaine Sultan Ventures a acquis le syndicat d'investissement providentiel et l'incubateur égyptiens Acasia Group pour un montant non divulgué.

Fondé en 2011 sous le nom de Cairo Angels, Acasia Group est devenu l'un des investisseurs précoces les plus actifs au Moyen-Orient et en Afrique. Le portefeuille d'Acasia comprend des investissements providentiels et des programmes à impact pour les startups.

L'acquisition inclut Acasia Impact et Acasia Angels mais exclut Acasia Ventures, qui restera indépendant sous la direction d'Aly El Shalakany et Biola Alabi. Sultan Ventures, fondée en 2009, est spécialisée dans les investissements précoces et la création d'écosystèmes de startups. L'acquisition renforce la présence de Sultan Ventures au Moyen-Orient et en Afrique.

Points clés à retenir

L'acquisition d'Acasia Group par Sultan Ventures marque une expansion stratégique au Moyen-Orient et en Afrique, en s'appuyant sur la présence profondément enracinée d'Acasia dans ces régions. Le partenariat renforce le soutien aux startups en phase de démarrage, en offrant une passerelle entre les marchés des États-Unis et de la région MENA. La réputation d'Acasia en matière d'autonomisation des entrepreneurs viendra compléter l'expertise de Sultan Ventures en matière d'accélération du capital-risque, offrant ainsi aux fondateurs des marchés émergents des opportunités accrues de développer des entreprises innovantes.