Maroc: INDH/Tétouan - Le transport scolaire, un levier essentiel de promotion de la scolarisation

Tétouan — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a érigé le transport scolaire en priorité dans ses interventions au niveau de la province de Tétouan, vu qu'il s'agit d'un levier essentiel de promotion de la scolarisation des enfants, en particulier en milieu rural.

Consciente de l'impératif d'encourager la scolarisation des enfants, en facilitant leur accès aux établissements scolaires, l'INDH accorde, dans le cadre de son 4è programme relatif à l"'impulsion du capital humain des générations montantes", un intérêt tout particulier au développement du transport scolaire tant en milieu urbain que rural, en vue de promouvoir l'accès à l'éducation, d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves et de lutter contre le décrochage scolaire.

Le développement du transport scolaire contribue, sans aucun doute, à fournir les conditions propices d'apprentissage aux élèves et de réduire les dépenses que doivent supporter les ménages pour permettre à leurs enfants de poursuivre leur scolarisation. Dans une déclaration à la MAP, le chef du service programme Impulsion du capital humain des générations montantes à la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Tétouan, Younes Yeflah Amrani, a souligné que le transport scolaire contribue de manière significative à promouvoir la scolarisation des enfants, à améliorer leurs conditions d'apprentissage et à alléger les dépenses des familles défavorisées.

M. Yeflah Amrani a fait savoir que les actions adoptées par l'INDH dans ce domaine s'inscrivent dans le cadre de son programme "Impulsion du capital humain des générations montante", en particulier son axe relatif à "l'appui scolaire et la lutte contre le décrochage", l'objectif étant de remédier au problème de l'éloignement des établissements scolaires, notamment en milieu rural, et d'élargir l'accès des enfants, surtout ceux issus de milieux défavorisés, au transport scolaire.

Chiffres à l'appui, le responsable a indiqué que le nombre de bus scolaires dont dispose actuellement la province de Tétouan s'élève à 135 véhicules, dont 63 acquis dans le cadre de l'INDH, avec une enveloppe budgétaire globale d'environ 44,2 millions de dirhams (MDH), dont 22 MDH comme contribution de l'Initiative, soulignant que ces véhicules, qui sont répartis sur toutes les communes de la province, bénéficient à près de 12.000 élèves.

Pour l'Association Hanane pour la protection des enfants handicapés de Tétouan, l'importance du transport scolaire est encore plus manifeste pour la promotion de la scolarisation des enfants en situation de handicap, d'autant plus que ces personnes doivent bénéficier d'un transport adapté à leurs besoins spécifiques.

A cet égard, le directeur de l'association, Soulaiman Amrani, a mis l'accent sur les efforts inlassables consentis par l'INDH pour la promotion et l'encouragement de la scolarisation des enfants au niveau de la province de Tétouan, notamment ceux en situation de handicap, soulignant que l'association dispose de 5 bus scolaires, qui emmènent les enfants depuis leur domicile jusqu'au complexe d'éducation, de formation et de qualification, relevant de l'association.

Ces véhicules, a-t-il enchainé, sont également utilisés pour transporter les élèves dans le cadre des activités ludiques et des sorties scolaires, notant qu'environ 606 bénéficiaires profitent des services de l'association, dont 300 bénéficiaires du transport scolaire. En s'appuyant sur une démarche volontariste et proactive, l'INDH a fait de l'accompagnement de l'enfant et de l'adolescent un objectif prioritaire dans le cadre de sa phase III, pour lutter contre la déperdition et l'échec scolaires et favoriser leur épanouissement, dans le but de promouvoir le capital humain des individus, tout au long de leur cycle de vie.