Cameroun: Les Camerounais jugent insuffisante l'aide gouvernementale aux victimes d'inondations

Ce montant d'aide d'urgence humanitaire du Président Paul Biya, évalué à 350 milllions de FCFA, sera alloué à 950 familles victimes des inondations. Environ 3700 bénéficiaires ont reçu cette aide d'urgence humanitaire du Président ce week-end à Yagoua, dans l'extrême-nord du pays.

La polémique fait suite à l'annonce par le ministre de l'Administration territoriale Paul Atanga Nji, du montant de l'aide présidentielle.

Sur les réseaux sociaux, certains Camerounais font de l'ironie : Chaque sinistré devrait recevoir 1750 francs CFA sur les 350 millions offerts. Paul Atanga Nji, ministre de l'Administration territoriale a tenté de lever toute équivoque.

"Il faut savoir que dans la gestion des catastrophes, il y a plusieurs volets. Le plus pressé c'est ce qu'on appelle les secours d'urgence. Il y a des gens qui souffrent du fait des inondations ils n'ont plus de maison, de ressources matérielles ou financières et donc les 350 millions de francs CFA concernent d'abord les gens qui sont directement impactés par les inondations mais parallèlement, on est en train de réparer certaines digues qui ont lâché quand vous prenez toutes ces dépenses, y compris les sites de recasement, le chef de l'Etat a débloqué plus d'un milliard 600 millions de francs CFA" , explique le ministre.

Lors des premières distributions, 450 familles du camp de recasement de Ouro-Dabang dans la commune de Yagoua ont reçu cette aide. Mais sous anonymat, deux femmes sinistrées évoquent leur détresse.

"On passe des temps difficiles ici, on n'a pas à manger, les enfants sont en train de souffrir pour aller à l'école, pour trouver à manger il faut aller au marché, mais c'est difficile de se déplacer et ceux qui vont jusqu'au marché n'y trouvent rien", a soutenu l'une d'elles.

"C'est un peu difficile parce qu'après notre installation dans les tentes, les parents ne peuvent pas se déplacer pour aller au marché dès que tu sors de ta tente, quelqu'un d'autre peut prendre ta place en plus des moustiques qui piquent les enfants ", a renchérit une autre sinistrée.

Dans la localité de Pouss, les eaux ont ouvert des brèches dans la digue du lac de Maga construite entre 2019 et 2020, dans le cadre du projet d'urgence de lutte contre les inondations. Le projet Pulci ete financé à hauteur de $108 millions FCFA. Un jeune de la localité de Pouss ne cache pas sa colère.

"Le projet Pulci a failli à ses missions, ce projet a fait un travail très nul sur cette berge du fleuve Logone, l'entreprise a fait un travail très nul. La digue ci ne ressemble pas à une digue, parce que le projet Pulci a failli à ses missions que l'Etat intervienne de manière urgente pour la reconstruction définitive de cette digue, il faut l'élever sur 1m80 voir 2 mètres là çà pourra soulager les paysans parce que les paysans cherchent même déjà à évacuer leur famille parce que c'est inquiétant", avance le jeune homme.

Sur les réseaux sociaux, les récentes inondations ont pris une tournure politique. Les électeurs de cette région bastion du parti au pouvoir promettent un vote sanction aux prochaines élections. Selon la plateforme humanitaire dénommée Sahel Solidarité, "plus 300 000 personnes n'ont reçu aucune aide après les inondations"

Le gouvernement a promis 500 millions de francs CFA à chaque commune touchée par ces inondations.