Ce jeudi 19 septembre 2024, au Village Vénus à Bibwa, dans la Commune de la N'sele, le Directeur Général de l'ANAPI, le Professeur Bruno Tshibangu Kabaji a officiellement lancé l'ouverture des travaux du séminaire de renforcement des capacités des unités de suivi des réformes gouvernementales sur le climat des affaires.

Ce séminaire organisé par l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, ANAPI en sigle, est à l'intérêt des experts du climat des affaires et points focaux ministériels qui a pour objectif primordial de permettre à ceux qui sont appelés au quotidien à faire le suivi de la mise en œuvre des différentes réformes au sein de leurs institutions respectives ( Ministères, services et administrations étatiques réformateurs) de s'approprier davantage de cette question et de les doter des connaissances, techniques et outils nécessaires pouvant les aider non seulement à faire un suivi effectif des réformes à charge de leurs ministères et services, mais aussi, d'être en mesure de proposer de véritables réformes systémiques et en profondeur.

D'après le Professeur Bruno Tshibangu Kabaji, Directeur Général a.i de l'ANAPI, seules, les institutions étatiques ont pris part audit séminaire notamment, la Primature, les Ministères réformateurs, les Administrations et Services réformateurs pour la simple raison que ce séminaire est essentiellement destiné à la partie étatique chargée de la mise en oeuvre et du suivi des réformes. Le secteur privé, principal bénéficiaire des réformes et la société civile n'ont pas été conviés.

Tout en affirmant que ce séminaire est la matérialisation de la Vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO sur le climat des affaires, portée par le Gouvernement que dirige la Première Ministre, Son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, il a remercié les experts pour le grand travail abattu à Mbwela Lodge du 14 au 17 août 2024 qui a permis de réviser et de mettre à jour la Feuille de Route des réformes gouvernementales sur le climat des affaires.

"La nouvelle Feuille de route consolidée par les services techniques de l'ANAPI a été transmis Guylain Nyembo, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, qui devrait, dans un futur proche, convoquer la Réunion du Comité de pilotage du Groupe Thématique Climat des Affaires, Partenariat Public-Privé, Promotion des Investissements et de l'Emploi en vue de son examen et sa validation au niveau de cette instance ministérielle et aussi, la continuation du processus de validation jusqu'au niveau du Conseil des ministres, explique Bruno-Joseph Tshibangu Kabaji.

L'ANAPI, en sa qualité de Conseiller Technique du Gouvernement Central et des Gouvernements Provinciaux en matière d'amélioration du climat des affaires et de promotion des investissements, a dans le cadre de ses prérogatives statutaires, prévu d'organiser le présent séminaire de renforcement des capacités des institutions et structures étatiques réformatrices afin de leur doter des capacités et techniques utiles susceptibles de les aider à mieux assurer le suivi des dites réformes.