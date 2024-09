Congo-Kinshasa: Kwango a besoin de 1,8 milliard de dollars pour les routes - L'Etat central devrait mettre la main à la poche

Le MDW d'aujourd'hui est au sujet de la province du Kwango situé au sud-ouest de la République démocratique du Congo. Le Kwango est d'une superficie de 89 974 kilomètres carrés. Elle abrite au moins 5 millions d'habitants, dont 96 pourcents vivent en zone rurale. 56 pourcents des Kwangolais ont moins de 18 ans. L'espérance de vie d'un Kwangolais est de 51 ans pour les hommes et légèrement plus longue pour les femmes. Le nombre d'enfants par ménage est de 7.

A. Ressources minérales du Kwango

Sur le plan économique, la province du Kwango vit généralement de l'exploitation artisanale des minerais, notamment des diamants. Les grottes minières artisanales sont principalement situées le long des rivières Kwango et Wamba. Presque toutes les grandes rivières de la province du Kwango prennent leur source en Angola. Les diamants trouvés dans les rivières Kwango et Wamba sont petits et diminuent à mesure que l'on descend.

Ceci tend à confirmer que les diamants trouvés dans ces rivières des régions de Kahemba et Kasongo-Lunda sont d'origine angolaise. La province vit de l'exploitation artisanale de diamants, de minerais diamantifères et de la collecte de diamants dans les rivières qui prennent leur source dans les zones mentionnées ci-dessus.

Il y a des raisons d'envisager l'exploration de kimberlites dans la province du Kwango. Il existe également du minerai de potassium dans le territoire de Kahemba. Le potassium et le cobalt serviront à fabriquer les batteries nécessaires aux futurs véhicules électriques. En raison des sols sableux d'une grande partie du territoire, la province possède peu d'industries et un potentiel agricole limité.

%

B. Ressources agricoles du Kwango

La région du Kwango possède des prairies pour l'élevage sur le plateau de Lunda (de Bukanga Lonzo à Fesi et Kahemba) et des prairies agricoles dans les vallées des rivières Kwango, Wamba et Ngaanga. Des pommes de terre, des pois, des haricots, du maïs et du manioc étaient cultivés dans la zone forestière de Kitenda et transportés vers Kinshasa dans les années 1990, lorsque les routes étaient encore praticables.

Le potentiel hydroélectrique de la province du Kwango est très important. Chaque secteur peut disposer d'au moins une centrale hydroélectrique. Les chutes Guillaumes, situées sur la rivière Kwango, près de la ville de Tembo, peuvent fournir de l'électricité à la province angolaise de Lunda Norte. La province agricole du Kwango est à 96 % rurale et enclavée.

L'absence de voies d'approvisionnement agricole pour transporter les produits agricoles du lieu de production au lieu de vente, et pour transporter les biens de consommation nécessaires des villes vers les zones rurales où ils sont nécessaires, a empêché les Kwangolais de bien se nourrir et de bien se faire soigner.

La Constitution de la République Démocratique du Congo autorise chaque province à nouer des partenariats économiques avec le monde extérieur, notamment en matière de routes secondaires agricoles.

C. Nos projets routiers (Kwango Road)

Nous avons proposé à la Chambre de commerce de Utah, dans l'Etat de Utah, aux USA, de construire les 1800 kilomètres de routes nécessaires pour nous sortir de notre sous-développement actuel. Notre projet consiste à recouvrir de goudron et d'asphalte près de 1800 kilomètres de routes du Kwango pour lesquelles des itinéraires existent déjà. Nous avons d'abord suggeré à l'équipe d'ingénieurs de l'État de Utah de construire une centrale hydroélectrique sur la rivière Bakali, près du village de Tsakala Mvidya, à 200 kilomètres de Kenge, la capitale de la province du Kwango.

L'objectif principal est de produire localement l'électricité et de l'asphalte, car le Kwango possède le calcaire nécessaire à la production d'asphalte qui couvrira les 1800 kilomètres de routes nécessaires à la province du Kwango, pour un coût total de 1,8 milliard $.

D. Système de remboursement.

La province du Kwango ne dispose pas de grands gisements miniers destinés à l'exploitation industrielle qui pourraient financer la construction de routes. Il faudra plusieurs années pour que le système de paillage atteigne le volume nécessaire pour rembourser la construction de routes. Les partenaires de Utah n'attendront pas des années pour être payés.

Nous recommandons au gouvernement central congolais d'avancer 1,8 milliard de dollars sur cinq ans à la province du Kwango pour la sortir de l'enclavement qui entrave son développement. Le gouvernement central pourrait récupérer cet argent en installant un système de paillage à la fin de la construction et en prélevant 10% dans le salaire de tous les politiciens de Kwangolais qui gagnent plus de 20 000 dollars par mois.

Le projet Tshilejelu dans la province du Kasaï peut avoir son équivalent dans la province du Kwango.

Le projet Kwango Road est très avancé dans son concept et il est dans l'intérêt du gouvernement national d'aider la province à réunir les 1,8 milliard de dollars dont elle a besoin.

Il est demandé aux hommes politiques du Kwango de faire pression sur le gouvernement central pour qu'il accorde au Kwango le crédit dont il a besoin. Nous parlons de prêts parce que le gouvernement central a déjà fixé des objectifs budgétaires annuels.

La Banque mondiale ou d'autres institutions financières peuvent financer Kwango Road en échange de garanties gouvernementales ou d'hypothèques gouvernementales pour garantir le remboursement. 1800 kilomètres de routes asphaltées dans la province du Kwango seraient très productives et contribueraient à améliorer le niveau de vie des Congolais dans la province et même à Kinshasa.

La proximité du Kwango avec la ville de Kinshasa est aujourd'hui devenue une solution pour de nombreux Kwangolais qui préfèrent s'installer dans la capitale pour des raisons de confort, de santé et d'alimentation. Une fois que les routes du Kwango seront construites et que les véhicules pourront circuler n'importe où dans la province, la valeur-ajoutée du pays et en particulier de la ville de Kinshasa augmentera.

Comme c'était le cas il y a quelques années, de nombreux Kwangolais vivant à Kinshasa retourneront dans leur province d'origine et ne viendront à Kinshasa que pour passer leurs vacances ou assister en famille à des foires internationales.