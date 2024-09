Congo-Kinshasa: Valeur de 75 millions USD , ARSP - Vingt-deux entreprises sous-traitantes signent des contrats avec KAMOA

Il s'agit d'une autre prouesse réalisée dans le cadre de l'accès des sous-traitants congolais aux marchés grâce à l'accompagnement de l'Autorité de régulation de la Sous-traitance dans le secteur privé dont la direction générale est déterminée à matérialiser la vision du chef de l'Etat Félix Tshisekedi dans le développement de la vraie classe moyenne congolaise.

Au total, Vingt-deux entreprises sous-traitantes viennent d'accéder aux marchés de différentes sortes au sein de l'entreprise KAMOA située dans la province du Lualaba et filiale de la grande firme IVANOE MINE. Il s'agit entre autres des marchés de fourniture des réactifs sulfuriques, de l'acide, de pose des tuyaux dans la mine souterraine, de jardinage et autres.

Au cours de la cérémonie organisée pour la circonstance, Madame Annabelle OOSTHUIZEN administratrice à la société KAMOA COPPER a donné l'importance de l'intégration des entrepreneurs locaux dans la chaîne de valeur de cette société ainsi que les efforts fournis par KAMOA pour être un modèle dans la sous-traitance congolaise

« Le domaine dans lequel les sociétés minières ont la possibilité de croître dans ce pays c'est la chaîne d'approvisionnement. Les contrats que nous signons aujourd'hui sont des contrats d'une durée de trois ans. Je suis content de signer ce contrat aujourd'hui avec ces entrepreneurs que je connais qui vont participer au destin d'une mine qui a une durée de vie de 42. Et même vos enfants pourront en bénéficier », a-t-elle déclaré.

De son côté, Miguel Kashal Katemb, le Directeur Général de l'ARSP présent à cette signature des contrats entre la société KAMOA COPPER SA avec les entreprises sous-traitantes, a salué l'implication personnelle du Chef de l'Etat Félix Antoine TSHISEKEDI qui a permis aux sous-traitants congolais de participer, pour la première fois, dans les travaux d'excavation d'une mine

« Il ne suffit pas d'avoir un contrat mais il faut aussi le maintenir. Je l'ai dit à TFM. Autrefois les entreprises étrangères n'acceptaient pas que les entreprises sous-traitantes participent aux activités d'excavation car l'excavation c'est même ça la production. Mais aujourd'hui, les entreprises minières font confiance aux sous-traitants congolais grâce aux efforts du chef de l'Etat. Il faut garder la confiance et la maintenir le plus longtemps possible. Que Dieu bénisse ces entrepreneurs », a-t-il conclu.

Voici la liste d'entreprises ayant signé les marchés et les montants correspondants aux marchés gagnés.

KAMOA COPPER SA: CONTRACT SIGNING CEREMONIES WITH ARSP

Contract

Signing

Ci-dessous, les dates de signature, le nom du sous-traitant, l'objet du marché et le montant :

04-Jul-24 E-Logic Sarl IT Services: $

2,455,938

04-Jul-24 Kasongo Kipabi Sarlu Gardening Services: $

94.982

04-Jul-24 S'anza Sarl Fuel Management System: $

1,877,285

04-Jul-24 Oil Corporation SAS Supply of Lubricants: $

219,717

04-Jul-24 Swift Service Sarl Equipment Rental Service: $

469.560

04-Jul-24 04-Jul-24 Etablissments. Progress Fibre Optic Services: $

216,000

04-Jul-24 Thyme Investment Sarl Conveyor Belt Maintenance: $

262,200

Total Value of Contracts awarded: July 2024: $

5,595,683

22-Aug-24 Minka Corporation Sarl Cleaning Services: $

82,343

22-Aug-24 Hydraulic Engineering Sarl

Hydraulic Hoses Services: $

610,182

22-Aug-24 Macken Pieces Sarl Hydraulic Hoses Services: $

3,050,909

22-Aug-24 High Technology Sarl Security Escort Services: $

418,320

22-Aug-24 La Main Verte Gardening Services: $

369,198

22-Aug-24 Gael Sarl Gardening Services: $

194,344

22-Aug-24 Bustani Sarl Gardening Services: $

733,241

22-Aug-24 Glorhis Multi-Services Sarl HDPE Pipe Installation Services : $

9,273,497

22-Aug-24 Construction Metaliques et Civil de Kolwezi HDPE Pipe Installation Services : $

9,273.497

22-Aug-24 Genesis Construction Africa Sarl HDPE Pipe Installation Services : $

9.273,497

22-Aug-24 Perfect Logistics Sarl HDPE Pipe Installation Services: $

9,273,497

22-Aug-24 Mukondoli Engineering & Logistics Sarl Maintenance of Fire Extinguishers: $

163,922

22-Aug-24 Eagle Global Sarl Supply of Chemical Reagents: $

13.154 400

22-Aug-24 Taky Corp 1 SASU

Ore Transport Services: $

13,608,000

Total Value of Contracts awarded: August 2024: $

69,478,849

Total Value of Contracts awarded in July & August 2024 :

75,074,532

Pour les entrepreneurs bénéficiaires de ces contrats avec l'entreprise KAMOA , il s'agit-là d'un grand pas vers la matérialisation du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo consistant, au bout de cette bataille, à créer des millionnaires congolais.