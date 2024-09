Congo-Kinshasa: Cap sur New York !

Les travaux de la 79ème session ordinaire de l'Assemblée générale de l'organisation des Nations Unies pour ce mois de septembre 2024, sont prévus à New York du mardi 24 au lundi 30 septembre prochain. La délégation congolaise conduite par le Président de la République y est déjà arrivée. Désormais, la crise à l'Est de la République démocratique du Congo s'exporte à New York où se trouvent les principaux protagonistes.

Pour ce faire, le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a bouclé, depuis vendredi 20 septembre dernier, sa visite en RDC marquée notamment, par le constat de profondes divergences entre Kinshasa et Kigali sous la médiation de Luanda. La situation semble donc bloquée alors que la Communauté Internationale veut absolument en finir par un dialogue entre Tshisekedi et Kagame. Cette session de New York est la dernière pour le chef de l'Administration américaine Joe Biden avant l'élection présidentielle de novembre aux USA.

Le séjour de près d'une semaine de l'adjoint de Guterres en RDC, a été, entre autres, l'occasion d'évaluer le processus de paix de Luanda. Néanmoins, Jean-Pierre Lacroix s'est félicité que toutes les parties y restent engagées avant de souligner la nécessité de renforcer ce mécanisme.

Il a également noté que la communauté internationale notamment, les membres du Conseil de sécurité, restent unanimes sur cette question, un fait relativement rare par rapport à d'autres crises internationales actuelles.

En ce qui concerne la Monusco, il a rassuré qu'elle fera ce qu'elle peut pour aider la force de la SADC. S'agissant de la coopération entre la force de la SADC et la Monusco, il a été constaté que cette force n'a pas encore atteint sa pleine capacité opérationnelle, bien que son déploiement soit presque achevé.

A cet effet, la Mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo (SAMIDRC) a soumis une liste détaillée de ses besoins. A ce propos, Jean-Pierre Lacroix a été clair : « La Monusco ne pourra pas répondre à toutes ces demandes, mais elle fera de son mieux dans la mesure de ses moyens ». Quant au retrait de la force onusienne, Lacroix a précisé que cela dépendra des discussions à venir avec les autorités congolaises et des décisions du Conseil de sécurité.

Entretemps, à l'interne, l'opposition à l'initiative du leader de l'Ecidé, Martin Fayulu a soumis au Sga de l'ONU, l'agenda de l'opposition pour l'organisation d'un dialogue de cohésion nationale. Mais ce dernier s'est montré préoccupé par New York avec le processus de Luanda.