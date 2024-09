Angola: Le pays souligne le consensus dans l'adoption du 'Pacte pour l'avenir'

Luanda — L'Angola soutient le "Pacte pour l'avenir", adopté par consensus par l'Assemblée générale des Nations Unies, en tenant compte de ses objectifs de "ne laisser personne de côté", a déclaré dimanche, à New York, le ministre des Relations extérieures, Tête António.

Se confiant à la presse, il a déclaré que l'accord concernait l'avenir que tout le monde souhaite, même s'il englobe de nombreuses préoccupations qui concernent non seulement le continent africain, mais aussi l'Angola.

Il a souligné que le Sommet sur l'avenir est une opportunité pour une approche globale des questions qui concernent l'humanité, à commencer par le développement des technologies, la paix et la sécurité, les questions qui concernent la jeunesse et au Pacte numérique.

"C'est pourquoi l'Angola adhère à ce projet et soutient le consensus, non seulement dans l'adoption du pacte en soi, mais a également soutenu les positions qui ont permis que cet instrument ne subisse pas de revers, en tenant compte de certaines préoccupations exprimées par certains États membres, mais que le groupe africain a pensé qu'il serait bon d'avancer», a-t-il dit.

Téte António a également souligné le fait que l'accord a été approuvé pendant la présidence africaine de l'Assemblée générale de l'ONU et qu'il incluait également la Namibie comme l'un des co-facilitateurs, pays voisin et ami de l'Angola.

Le Pacte pour l'avenir vise à « dynamiser les objectifs de développement durable (ODD), les sociétés inclusives et justes et le bien commun de l'humanité ».

Avec 84 paragraphes, le pacte est orienté vers l'action, avec des chapitres sur le développement durable et le financement pour le développement, la paix et la sécurité internationale.

Il vise également la science, la technologie, l'innovation et la coopération numérique, la jeunesse et les générations futures et la transformation de la gouvernance mondiale.

L'accord a été adopté avec deux annexes, notamment le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures, lors du Sommet du futur, ouvert dimanche par le président de la 79ème session de l'Assemblée générale, le Camerounais Philémon Yang, et qui se déroule jusqu'à ce lundi, le jour où le Président de la République, João Lourenço, prend la parole lors de l'événement.

Dans ce document, les dirigeants du monde s'engagent à mettre fin à la faim et à éliminer l'insécurité alimentaire et toutes les formes de malnutrition, ainsi qu'à garantir que le système commercial multilatéral continue d'être un moteur du développement durable.

Le document devrait être approuvé ce lundi lors du Sommet du Futur, qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de haut niveau de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se déroule du 24 au 30 du mois en cours, sous le thème « Laissez nous travaillons de manière inclusive pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité humaine pour les générations présentes et futures ».

La participation de l'Angola

D'autre part, le ministre des Relations Extérieures a indiqué que l'Angola présenterait, entre autres, ses contributions à l'établissement de la sécurité et de la paix dans le monde, à la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il a déclaré qu'il défendrait également la nécessité de dynamiser la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD).

Il a mentionné que dans le chapitre de la paix et de la sécurité, le pays continue de défendre que le Conseil de sécurité doit être adapté à la réalité internationale actuelle et doit inclure le continent africain.

Toutefois, la position africaine, a-t-il dit, est qu'elle devrait disposer de deux sièges permanents dans cet organe et de cinq sièges non permanents.

Il a reconnu que des progrès significatifs avaient été réalisés récemment, avec l'approbation d'une résolution prévoyant le financement par l'ONU de 75 pour cent des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine.

Le débat de haut niveau de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, auquel participera le président de la République, João Lourenço, abordera, entre autres sujets, la question de la gouvernance mondiale, la question de la jeunesse et les générations futures, la science et la technologie, ainsi que l'analyse des transformations technologiques au service du bien commun et de l'humanité.

L'événement, qui aura lieu mardi, se concentrera également sur la promotion de solutions multilatérales, basées sur la Charte des Nations Unies et sur l'accélération des efforts pour mettre en oeuvre l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable.

Les priorités comprennent le soutien à la paix et à la sécurité internationales, la promotion du développement durable, la lutte contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution.

Le débat de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies verra la participation des chefs d'État et de gouvernement des 193 pays membres de l'organisation pour aborder les défis critiques et les lacunes de la gouvernance mondiale révélées par les récents chocs internationaux.

La diplomatie angolaise sera à son apogée les jours où la délégation présidentielle présentera ses points de vue dans des forums sur l'économie, l'environnement, la banque, l'inclusion numérique, les investissements, l'énergie.