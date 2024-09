Sénégal: ISRA - La refondation de la politique de recherche et de vulgarisation agricole au menu d'un atelier

Dakar — Des experts, des chercheurs, des universitaires, des officiels ainsi que des producteurs et partenaires prennent part aux travaux d'un atelier de réflexion sur la refondation de la politique de recherche et de vulgarisation agricole au Sénégal, ouvert lundi, dans les locaux de l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), à Dakar.

La cérémonie d'ouverture de cette rencontre de trois jours a été présidée par le Directeur de Cabinet du Secrétaire d'Etat aux Coopératives et à l'encadrement paysan.

"Les défis sont nombreux. Ils interpellent directement la recherche agrosylvopastorale et halieutique qui doit aider l'autorité à réorienter ses choix politiques vers une performance durable des systèmes de production", a déclaré Djibril Diop.

Il a rappelé que l'Agriculture est un important levier socio-économique au Sénégal, car elle participe fortement au développement social du pays, à travers la création d'emplois, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté.

Selon lui, "le président de la République croit fortement au développement économique et social de notre pays à travers l'agriculture, '...) afin de concourir efficacement à l'atteinte de nos objectifs de souveraineté et sécurité alimentaire et nutritionnelle".

Pour sa part, Dr Moustapha Guèye, directeur général de l'ISRA, a relevé qu'au fil des cinq dernières années, son Institut a enregistré de "nombreux succès grâce à l'engagement patriotique et au dévouement des chercheurs, techniciens, agents administratifs et personnel de soutien".

"Avec le soutien indéfectible de nos partenaires historiques et de l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers (...), nous nous engageons à relever le défi d'une recherche agricole renouvelée, porteuse de solutions innovantes pour atteindre les objectifs ambitieux de notre pays, en matière de souveraineté alimentaire et nutritionnelle", a-t-il déclaré.