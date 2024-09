Congo-Brazzaville: Action citoyenne - Les clubs Lions et Leo assainissent l'hôpital général de Loandjili

A l'occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète dénommée « World Cleanup Day », célébrée le 20 septembre de chaque année, les Lions et Léo de la Région 26 ont organisé une grande opération de nettoyage de l'hôpital général de Loandjili en collaboration avec l'Association ACH Environnement, Bilma Services et le personnel d'entretien dudit hôpital.

Cette journée a été une occasion unique de rassembler les forces vives autour d'un objectif commun : rendre notre planète plus propre et plus saine. À cette occasion, des millions de bénévoles se mobilisent à travers le globe pour collecter les déchets et sensibiliser à l'importance de la protection de l'environnement.

A Pointe-Noire, les Lions et Léo de la Région 26 se sont mobilisés le 21 septembre pour rendre effectif l'appel mondial en organisant une opération de nettoyage de l'Hôpital général de Loandjili. Une initiative citoyenne placée sous la coordination du Lions Club Pointe-Noire Ndji-Ndji.

Plusieurs clubs Lions de la région, à savoir Pointe-Noire Corail, Pointe-Noire Amitié, Pointe-Noire Buali, Pointe-Noire Concorde, Pointe-Noire Iboga, les Lions du Club Pointe-Noire Humanité, les Léo de Pointe-Noire Ndji-Ndji, Pointe-Noire Fraternité et Pointe-Noire Océan Bleu ont pris part à l'activité qui a reçu l'adhésion des riverains et des jeunes citoyens des environs qui se sont joints aux lions manifestant leur engagement à garder leur environnement sain.

%

Près de 2,1 tonnes de déchets ont été collectés par les bénévoles. Des détritus, composés essentiellement de matières organiques telles que des feuilles mortes et des branches, ainsi que des matières plastiques. Ces déchets triés et mis dans les sacs poubelles ont été remis à la société Averda pour leur traitement.

Les déchets biomédicaux n'ont pas été manipulés conformément aux protocoles de sécurité en vigueur. Outre la collecte des déchets, les bénévoles ont également nettoyé les caniveaux, souvent obstrués par divers débris, afin de permettre un meilleur écoulement des eaux et réduire les risques de stagnation, qui est la source potentielle de maladies.

Outre la collecte de déchets, les Lions ont fait un don de balais pour le nettoyage de la cour de l'hôpital, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de travail du service d'entretien. Aussi une campagne de sensibilisation a-t-elle été lancée pour éduquer la population locale sur les bonnes pratiques de gestion des déchets. Cette campagne a pour objectif de promouvoir des comportements responsables, tels que l'utilisation systématique des poubelles, afin de prévenir l'accumulation de détritus dans les espaces publics et privés.

Au cours de l'opération, les Lions et leurs partenaires ont également encouragé tous les acteurs de la communauté (citoyens, usagers de l'hôpital, associations et collectivités) à participer activement aux futures opérations de nettoyage qui seront organisées dans la ville de Pointe-Noire. Cette mobilisation collective est cruciale pour renforcer la prise de conscience environnementale et favoriser l'émergence d'une culture de propreté et de respect de l'environnement.

Equipés de gants de protection, des sacs poubelles et des outils de ramassage et de nettoyage (balais, pelles, fourches...), les lions ont accompli cette tâche avec volonté et dévouement conformément à l'esprit de service et d'unité qui anime les clubs Lions.

Une action citoyenne et écologique qui a non seulement permis de redonner un visage plus agréable à l'hôpital général de Loandjili, mais a aussi renforcé les liens entre les membres de la communauté, les clubs Lions et Léo et les partenaires impliqués. Ensemble, ils ont démontré que chaque geste compte et qu'il est possible de changer les choses, pas à pas, pour bâtir un avenir meilleur.

A la fin de l'opération, le comité d'organisation piloté par le Lion PPZ Christel Freddy Awelé a remercié Sidonie Plaza, directrice générale de l'hôpital général de Loandjili et tous les participants pour leur implication dans la réussite de l'opération.

Le comité a, par ailleurs, invité toutes les bonnes volontés à se joindre aux Lions et Leo lors des prochaines initiatives pour continuer à faire de Pointe-Noire une ville plus propre, plus belle et plus agréable où il fait bon vivre, car c'est en unissant nos forces que nous réussirons à construire un monde meilleur, pour nous et pour les générations futures, ont conclu les Lions.