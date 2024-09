Afrique: ONU - Un « Sommet de l'avenir » pour espérer changer le cours d'un monde en crise

Après d'âpres négociations jusqu'au dernier moment, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a laissé transparaître une certaine frustration, appelant les États à faire preuve de « vision » et de « courage ».

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé en 2021 l'idée de ce « Sommet de l'avenir », présenté comme une « occasion unique » de changer le cours de l'Histoire de l'humanité. Les 193 États membres de l'ONU sont appelés à s'engager dimanche à dessiner « un avenir meilleur » pour l'humanité éprouvée par les guerres, la misère et les impacts du réchauffement climatique, un « Pacte » aux aspirations immenses dont le contenu suscite un certain scepticisme.

En prélude à la grand-messe annuelle de l'Assemblée générale de l'ONU à partir du 24 septembre, des dizaines de chefs d'État et de gouvernement sont attendues dès dimanche pour adopter le « Pacte pour l'avenir ».

Mais après d'âpres négociations jusqu'au dernier moment, Antonio Guterres a laissé transparaître une certaine frustration, appelant les États à faire preuve de « vision » et de « courage », ou encore d'une « ambition maximale » pour renforcer des institutions internationales « obsolètes » qui ne sont plus capables de répondre efficacement aux menaces d'aujourd'hui.

56 « actions »

Dans la dernière version du texte, les dirigeants s'engagent à renforcer le système multilatéral « pour suivre le rythme d'un monde qui change », « protéger les besoins et les intérêts des générations actuelles et futures » menacées par des « crises continuelles ». « Nous croyons qu'il y a un chemin vers un avenir meilleur pour toute l'humanité. »

Le Pacte présente sur plus de 20 pages 56 « actions » dans des domaines allant de l'importance du multilatéralisme au respect de la charte de l'ONU et au maintien de la paix, de la réforme des institutions financières internationales à celle du Conseil de sécurité de l'ONU, ou encore la lutte contre le changement climatique, le désarmement et le développement de l'intelligence artificielle.

« Du Moyen-Orient au Soudan, à l'Ukraine et au-delà, nous voyons les balles et les bombes mutiler et tuer », a dénoncé le secrétaire général de l'ONU. Même s'il y a quelques « bonnes idées », « ce n'est pas le type de document révolutionnaire réformant totalement le multilatéralisme qu'Antonio Guterres avait appelé de ses vœux », a déclaré Richard Gowan, de l'International Crisis Group.

Un avis plutôt partagé parmi les diplomates dont beaucoup lèvent les yeux au ciel quand ils sont interrogés sur l'ambition du texte et son impact. « De l'eau tiède », « le plus petit dénominateur commun », « décevant »... « Idéalement, on aurait espéré de nouvelles idées, des idées 2.0. Mais quand vous avez près de 200 pays qui doivent se mettre d'accord, ça ressemble à un sapin de Noël », note un diplomate.

« Une opportunité »

Après des négociations acharnées ces derniers jours, la Russie a toujours des objections sur la version finale du texte publiée samedi, a indiqué une source diplomatique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle empêchera son adoption dimanche par consensus. La lutte contre le réchauffement a été un des points délicats des négociations, la référence à la « transition » pour sortir des énergies fossiles ayant disparu du projet de texte pendant plusieurs semaines.

Malgré les critiques et même s'il ne faut pas s'attendre à ce que ce « Pacte » crée la paix « du jour au lendemain », c'est « une opportunité d'affirmer notre engagement collectif envers le multilatéralisme, en dépit du contexte géopolitique actuel difficile », estime toutefois un diplomate occidental, insistant sur l'espoir de renforcer ainsi la confiance entre le Nord et le Sud.

Les pays en développement réclamaient en particulier des engagements concrets sur réforme des institutions financières internationales, pour faciliter l'accès de certains d'entre eux à des financements préférentiels pour faire face notamment aux impacts du changement climatique.

Des experts des Nations unies plaident pour des outils de coopération internationale sur l'intelligence artificielle (IA), sans aller toutefois jusqu'à une agence mondiale de gouvernance. « Il nous incombera ensuite de donner vie à ces textes. De passer des mots à l'action. Et de les utiliser pour mettre l'humanité sur une meilleure voie », a plaidé Antonio Guterres.