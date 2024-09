Congo-Brazzaville: Route nationale 1 - Trois meilleurs camionneurs récompensés par LCR

Le Trophée des camionneurs 2024 a honoré, le 20 septembre, à la gare de Mengo (Kouilou), les conducteurs Alfred Kimbémbé, Kimbatsa Boulingui et Elie Guetaly, respectivement premier, deuxième et troisième des prix. Initié par La Congolaise des routes(LCR), ce trophée récompense les camionneurs « exemplaires » qui ont fait preuve de professionnalisme en respectant les cinq commandements de la route.

Les heureux récipiendaires de l'édition 2024 du Trophée des camionneurs se sont distingués parmi les onze mille conducteurs formés et sensibilisés aux comportements responsables sur les routes. Des équipes mixtes de sensibilisation, composées de plus de trente agents issus de LCR, la Direction générale des transports terrestres, l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo(Istcc) et l'Association cercle des jeunes dynamiques(Acjd), ont été déployées sur plusieurs gares routières de la RN1, à Mengo, Moukondo et Lifoula.

Durant plusieurs semaines, les équipes de sensibilisation ont échangé avec les usagers de la RN1. Cette vaste campagne a, en effet, porté sur le respect des cinq commandements de la route que sont : « Dépasser au virage, tu éviteras » ; « Vitesse tu réduiras » ; « À droite tu resteras » ; « Alcool avant de rouler, tu éviteras » et « Conduire fatigué, tu refuseras ». Celle-ci a été menée prioritairement dans le Mayombe et le Pool, deux zones qui représentent à elles seules près de 70 % des cas d'accidents recensés sur la RN1.

S'inscrivant dans le cadre de la responsabilité sociétale de LCR, l'activité de sensibilisation à la sécurité routière a déjà produit des résultats positifs. Au cours de la période critique, d'août à mi-septembre, le taux d'accidents de la circulation a chuté de 25 %, avec une réduction de 10 % en nombre de victimes sur le principal réseau routier du Congo.

Ces statistiques encourageantes reflètent, selon le directeur général adjoint de LCR, Jacques Almaless, l'impact direct de ce travail acharné sur la sécurité des usagers de la route axée sur le comportement du conducteur. « Ce que nous avons accompli jusqu'à présent est remarquable », s'est félicité Jacques Almaless.

La campagne réalisée entre août et septembre n'est qu'une étape d'un long processus qui devrait se poursuivre avec des actions régulières de sensibilisation, a assuré le directeur général de LCR, Zhi Hui Zhang, invitant les partenaires à l'accompagner dans la promotion de la sécurité routière.

« Nous avons lancé cette campagne de sensibilisation d'envergure, qui a déjà permis de former plus de onze mille camionneurs aux cinq commandements de la route[...] Je tiens à remercier nos partenaires pour leur soutien constant et surtout nos camionneurs, véritables héros du quotidien. Votre engagement est la clé pour rendre nos routes plus sûres », a déclaré Zhi Hui Zhang.

Rappelons que la cérémonie de remise des prix a été présidée par le secrétaire général du département de Kouilou, Jean-Baptiste Diamouzou Kionga, en présence du sous-préfet de Hinda, Pierre Mbola, de l'administrateur-maire de l'arrondissement 5 Mongo-Mpoukou, Jean-Baptiste Pouele Mavoungou, du directeur général des Transports terrestres, Mopaya Atali, du directeur général de LCR, Zhi Hui Zhang, du président de l'Istcc, Patrick Milandou et de celui de l'Acjd, Michel Celand Loembet, ainsi que des notables et partenaires de LCR, une société concessionnaire congolaise de droit privé en charge de gestion et développement des infrastructures routières du pays.