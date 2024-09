Congo-Brazzaville: Education - La Fondation JED s'investit dans l'encadrement des jeunes filles

La Fondation Jeunesse éducation et développement (JED) que dirige Esther Ahissou Gayama s'investit dans l'encadrement des jeunes filles à travers les ateliers vacances dont la quatrième édition a baissé ses rideaux le 21 septembre à Brazzaville.

Au cours de la cérémonie de clôture de cet atelier vacances dénommé « Fille lelo, femme lobi », qui signifie en français « Fille aujourd'hui, femme demain », la promotrice de l'initiative a insisté sur la philosophie de son concept qui se résume pour l'essentiel à former les femmes de demain, instruites, éduquées et respectueuses des principes qui gouvernent la vie en société. Elle a invité en outre les parents et les pouvoirs publics à mettre en pratique le dicton qui stipule : « Si vous voulez briser le cycle de la pauvreté, éduquez une fille ».

C'est pour cette raison, a-t-elle expliqué, que les panelistes ont développé au cours de cet atelier vacances, qui a réuni vingt et une filles, des thématiques liées au civisme, à l'éducation sexuelle, à l'utlisatisation d'un dictionnaire, à l'importance des langues nationales ainsi qu'aux notions élémentaires sur la communication, les technologies de l'information et de la communication et à l'environnement.

Les parents des filles concernées par la formation, qui ont pris part à la cérémonie de clôture et de remise des attestations aux participants, ont salué l'initiative de la Fondation JED. Ils ont, par ailleurs, émis le souhait de voir la promotrice élargir l'initiative aux filles des écoles privées parce que, pour l'heure, elle ne concerne que celles des écoles publiques de Brazzaville et du district de l'Ile Mbamou.

Notons que pendant la formation, les filles ont bénéficié des excursions à l'Ile Mbamou et dans les lieux touristiques et référentiels de Brazzaville.