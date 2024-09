Sénégal: Une pirogue et des corps sans vie au large des côtes dakaroise

Le 22 septembre 2024, la découverte d’une pirogue avec au moins 30 corps sans vie a été faite au large des côtes à environ soixante-dix kilomètres de Dakar. Suite à cela, la marine nationale a été informée de la présence des cadavres. Aussitôt déployé sur zone, le patrouilleur CAYOR a retrouvé l’embarcation qui a été remorquée vers la rade extérieure du port où le convoi est arrivé à 06h du matin, indique le communiqué du ministère des forces armées.

Alors que le bilan sur le drame du 9 septembre dernier n’a pas encore été totalement mis en lumière, les forces de l’ordre du pays ont découvert des corps sans vie en état de décomposition.

Selon le communiqué qui a établi ces faits, trois vedettes et un chaland de débarquement transportant les équipes de médecins, sapeurs-pompiers et service d’hygiène ont rejoint le convoi au mouillage. Les opérations de récupération, d’identification et de transfert sont rendues très délicates par l’état de décomposition avancée des corps, précise le communiqué.

Pour le capitaine de Vaisseau M. Ibrahima SOW, directeur de l’information et des relations publiques des armées, les investigations sont en cours par les services compétents, qui permettront d’avoir des informations plus précises sur le bilan et l’origine exacte de la pirogue.