Ile Maurice: A-t-on forcé MMG à ouvrir un compte chez Silver Bank pour la renflouer ?

On a failli être privé de carburant. Le fournisseur MMG a menacé de bloquer la dernière livraison si la Silver Bank ne lui rendait pas son argent. Problème : cette banque est sous «Conservatorship». Kugan Parapen a révélé ces ténébreux deals.

Si vous vous plaignez du prix élevé du carburant, il faudrait peut-être aller chercher du côté de la Silver Bank. C'est ce qu'a proposé Kugan Parapen lors de la conférence de presse de Rezistans ek Alternativ (ReA), samedi. Pour lui, il est possible qu'en achetant les carburants, y compris le Jet A1, de la compagnie bahreïnienne Mercantile & Maritime Group (MMG), la State Trading Corporation (STC) et le gouvernement ne recherchaient pas une meilleure offre dans l'intérêt des consommateurs mais pour renflouer la Silver Bank. Souvenez-vous de ce scandale d'achat de carburants que le député travailliste Ehsan Juman avait soulevé en septembre 2023. L'appel d'offres lancé en avril 2023 avait été annulé par la suite - première grave anomalie. Montant de la commande : Rs 29,8 milliards, et non Rs 16 milliards comme l'a cru ou a voulu nous faire croire le leader de l'opposition de l'époque, Xavier-Luc Duval.

Deuxième anomalie : la STC avait payé MMG en roupies au lieu de dollars. On sait maintenant que ces roupies ont été par la suite converties en dollars et transférées vers Singapour. De toute manière, qu'allait faire MMG de roupies ? Nous avions posé la question à l'époque au directeur de la STC, Rajiv Servansingh. Sa réponse ? «Allez le lui demander !»

Pressions de lakwizinn

Troisième anomalie : pourquoi la Silver Bank ? s'est interrogé Kugan Parapen, «la banque la plus douteuse». Les Rs 30 milliards qui ont transité par la Silver Bank pendant quelques mois avant de partir en dollars auront servi, selon Kugan Parapen, à recapitaliser la Silver Bank. Pourquoi ? Il parle de pressions de Lakwizinn, de créances douteuses de Rs 8 milliards, de Prateek Gupta «un escroc international mais qui dirige dans l'ombre la Silver Bank». Le militant de ReA a fait aussi état des dépôts de plusieurs institutions publiques comme les municipalités de Curepipe et de Port-Louis, de la National Insurance Company et des fonds du Trésor. À noter que tous ces fonds, de même que les dépôts des clients, dont des étrangers, sont bloqués à la Silver Bank depuis plusieurs années. «Quelle est la relation entre le MSM et la Silver Bank ? Des top chefs de Lakwizinn détiennent-ils des intérêts dans cette banque via des prête-noms ?» se demande Kugan Parapen.

Mais la grande révélation de Kugan Parapen est que le 9 août, MMG a bloqué une livraison de carburants. Rajiv Servansingh n'a pas nié, sur Top FM hier, cet incident. Donc, le pays a failli être privé de carburants, y compris de Jet A1, ce qui allait immobiliser non seulement Air Mauritius mais aussi les avions qui font le plein à Plaisance. Bref, on a frôlé l'arrêt complet de l'économie, une catastrophe. Mais pourquoi cette menace de MMG ? Selon Kugan Parapen, MMG a exigé d'être payée désormais en dollars et non en roupies. L'express avait fait état des problèmes rencontrés par MMG pour reconvertir les roupies reçues de la STC en dollars et du taux prohibitif qui lui avait été imposé. C'est sans doute pour ces raisons que MMG ne voulait plus jouer à ce jeu. Il devient clair maintenant que lorsque le marché a été alloué en 2023 à MMG après l'annulation de l'appel d'offres, en retour la STC/le gouvernement lui a imposé d'accepter des roupies (temporairement ?) et de les placer à la Silver Bank.

Donc, lorsque la ministre du Commerce, Dorine Chukowry, et Rajiv Servansingh nous parlaient des avantages de traiter avec MMG parce que cette dernière allait accepter des roupies et qu'ainsi les importateurs auront à leur disposition des dollars dont le taux n'allait pas augmenter, c'était loin de la vérité. Car primo, ces roupies ont finalement été converties en dollars, et secundo - Kugan Parapen nous l'apprend maintenant -, c'est pour que les Rs 30 milliards atterrissent chez Silver Bank. Si MMG était payée en dollars, ils allaient être crédités dans un compte à l'étranger et Silver Bank n'allait pas bénéficier de cette manne de Rs 30 milliards.

Plus de Rs 700 M à trouver

MMG, qui tenait la STC et notre pays en otage le 9 août, a aussi obtenu, selon Kugan Parapen, que la STC lui rende la garantie de $ 15 millions (Rs 700 M) que MMG avait fournie à la Silver Bank, encore elle. Or, se demande Parapen, comment l'Etat et la STC vont-ils rembourser cette garantie puisque Silver Bank est sous Conservatorship ? «Est-ce la population qui va mettre la main à la poche ?» D'ailleurs, souligne-t-il, la Banque centrale n'a jamais expliqué pourquoi Silver Bank a été mise sous tutelle ni quand les déposants auront leur argent. Plus important : lors de ce bras de fer du 9 août, MMG a obtenu la garantie du gouvernement qu'elle puisse récupérer le reste de son argent qui se trouve toujours à la Silver Bank et qu'elle puisse le transférer à l'étranger. En dollars, bien sûr, et qu'il faudra trouver. Encore une fois, comment lui rendre cet argent d'un montant inconnu puisque Silver Bank est sous Conservatorship ? Ce que l'on sait, nous dit Parapen, le gouvernement s'est courbé. La preuve : la livraison de carburants a été faite le 9 août. «MMG a-t-elle participé au dernier appel d'offres de la STC ?» se demande Parapen. Selon Rajiv Servansingh, c'était la dernière livraison de carburants par MMG le 9 août.