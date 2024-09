Ethiopie: Le pays a participé à la Conférence mondiale de la FAO sur la santé animale à Rome

Addis Abeba — L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a ouvert aujourd'hui sa toute première Conférence mondiale sur l'innovation en matière de santé animale, les centres de référence et les vaccins, visant à lutter contre les maladies animales.

Dans la conférence, l'Éthiopie était représentée par Girma Amente, ministre de l'agriculture, selon l'ambassade d'Éthiopie à Rome. Lors de l'ouverture, le ministre a souligné l'importance de la santé animale et de l'innovation ainsi que de la production et de la distribution de vaccins préventifs à d'autres pays africains. Il a remercié la FAO, l'OMS et l'UNICEF pour leur soutien sans réserve à la protection et à l'éradication des maladies pandémiques transfrontières et au renforcement de l'approche « une seule santé ». Girma a également souligné les réussites de l'Éthiopie dans les domaines de 'empreinte verte, de Lemat le Tirufat, de la production de blé irrigué et d'autres initiatives dans le domaine de l'agriculture.

La conférence avait pour objectif de lutter contre les maladies animales qui coûtent des centaines de milliards de dollars par an au monde et constituent une menace pour la santé humaine, la sécurité alimentaire mondiale et les moyens de subsistance. Beth Crawford, scientifique en chef par intérim de la FAO, a déclaré lors de la conférence : « La productivité et la résilience des systèmes d'élevage du monde entier sont menacées par les maladies infectieuses, les agents pathogènes émergents, les maladies endémiques et le changement climatique. »

Pour relever ces défis, il faut un effort commun, en tirant parti de notre expertise et de nos ressources collectives, a-t-elle ajouté. Cet événement de trois jours représente une occasion unique d'explorer comment intégrer les mécanismes et les connaissances existants à des outils nouveaux et améliorés pour réduire la charge mondiale des maladies animales, a exprimé Crawford.

Parmi les participants figurent Girma Amentie, ministre de l'Agriculture d'Éthiopie, Rwamirama Bright Kanyontore, ministre d'État de l'Agriculture, de l'Industrie animale et de la Pêche d'Ouganda, Alka Upadhyaya, secrétaire du Département de l'élevage et de la production laitière d'Inde, Emmanuelle Soubeyran, directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale et des experts en santé animale du monde entier.