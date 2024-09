Ethiopie: Les développements dans les destinations touristiques du pays servent d'indicateurs d'excellence et de réussite

Addis Abeba — Les progrès récents observés en Éthiopie dans les établissements et destinations touristiques servent d'indicateurs d'excellence et de réussite à ceux qui souhaitent s'engager dans le développement du secteur dans le pays, selon les organisations de voyage et de tourisme.

L'Éthiopie connaît une renaissance du tourisme, tirant parti de sa richesse historique pour promouvoir ses attractions. Après des années de stagnation, le pays utilise désormais activement ses atouts touristiques à des fins économiques. Le gouvernement reconnaît le tourisme comme l'un des cinq secteurs économiques clés et s'efforce de renforcer les développements fondamentaux qui mettent en valeur le potentiel du pays dans ce domaine.

Les voyageurs trouvent des forfaits de voyage bien préparés et des hébergements adéquats qui offrent du confort, tandis que les lieux de divertissement continuent de se développer en quantité et en qualité. Le directeur du Real Africa Tour and Travel Service, Usman Mohamed, a noté que les caractéristiques géographiques uniques de l'Éthiopie, son climat favorable et son hospitalité accueillante la positionnent bien pour attirer les touristes.

Le propriétaire de Decouvrir Ethiopie Tour, Salomon Getu, a souligné que les établissements touristiques dans des endroits comme Gorgora, Wenchi, Addis-Abeba et d'autres endroits créent de la richesse et des opportunités d'emploi pour la nation. Pour ceux qui cherchent à investir dans le tourisme, ces installations constituent des normes de qualité claires qui doivent être respectées pour assurer le succès de leurs efforts.

Le directeur des opérations touristiques de Yama Ethiopia, Tigist Sisay, a déclaré que ces dernières années ont vu l'émergence de nombreuses nouvelles attractions touristiques, mettant en valeur le potentiel de croissance du secteur.