Ethiopie: L'Université d'Addis Abeba prévoit de développer un atlas de description linguistique pour les langues éthiopiennes

Addis Abeba — L'académie des langues et cultures éthiopiennes de l'Université d'Addis-Abeba travaille à l'élaboration d'un atlas complet de description linguistique, qui cartographiera méticuleusement les interactions et les caractéristiques uniques des langues du pays.

Le directeur de l'Académie des langues et cultures éthiopiennes de l'Université, Yohannes Adgeh, a indiqué que la langue est un outil indispensable à la communication humaine et à la vie quotidienne. Le directeur a souligné l'importance de développer une ressource qui élucide les connexions complexes, la nature et les relations entre la culture et les langues éthiopiennes.

Il a noté que la création d'un atlas de description linguistique favorisera des liens plus forts entre les citoyens, promouvant le développement de la langue et de la culture, ce qui facilitera une communication efficace, permettant aux individus d'utiliser leurs talents de manière plus productive.

"La langue joue un rôle central dans la promotion d'une coexistence harmonieuse, sert de tissu conjonctif d'une société et unit ses membres, a-t-il exprimé, ajoutant qu'elle est l'adhésif qui lie une société ensemble, formant une base solide en leur permettant de partager ou d'échanger leurs richesses, leurs idées, leurs ressources techniques et matérielles ainsi que de favoriser la croissance et le développement mutuels", a souligné le directeur. Il a souligné que les diverses langues parlées en Éthiopie possèdent des connaissances autochtones, des coutumes et des nuances culturelles uniques qui contribuent de manière significative au développement touristique du pays.

Le directeur a souligné l'importance de documenter et de préserver ces langues et cultures, qui sont parlées par une partie substantielle de la population, pour les générations futures. Selon Yohannes, l'académie a mené une étude pour classer les langues éthiopiennes en langues développées, en développement, transfrontalières, en voie de disparition et anciennes.

En outre, il a mentionné que l'Académie a lancé des efforts pour développer des ressources d'orthographe, de dictionnaire et de grammaire normalisées, en intégrant les avancées technologiques modernes pour assurer l'exactitude et la cohérence. Pour faciliter la création d'un atlas linguistique complet, l'Académie collabore avec la Chambre de la Fédération pour préparer la déclaration et le profil de l'atlas.

« L'Éthiopie possède une riche tapisserie linguistique. Bien qu'un décompte définitif puisse être difficile à établir, les recherches en cours se concentrent sur l'identification du nombre exact de langues éthiopiennes, leur répartition, leurs relations, leurs similitudes, leurs différences, leurs affiliations ethniques et leurs caractéristiques linguistiques. Nous collaborons activement avec la Chambre de la Fédération pour élaborer un profil national qui étudie et documente de manière exhaustive la relation entre les langues et les peuples. »

Les expériences de l'Inde, du Nigéria et de la Chine sont de précieux exemples de la manière dont la diversité linguistique peut être exploitée comme catalyseur de la croissance économique.