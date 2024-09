Afrique: L'ONU a adopté un « Pacte pour l'avenir » révolutionnaire pour transformer la gouvernance mondiale

Addis Abeba — L'assemblée générale des Nations Unies a adopté un « Pacte pour l'avenir », que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a décrit comme un accord historique qui constitue un « changement radical vers un multilatéralisme plus efficace, inclusif et en réseau ».

Les dirigeants se sont engagés à renforcer le système multilatéral pour suivre le rythme d'un monde en mutation et pour protéger les besoins et les intérêts des générations actuelles et futures confrontées à une crise persistante, selon les médias.

Le Pacte pour l'avenir comprend un Pacte numérique mondial et une Déclaration sur les générations futures.

Accord international le plus vaste depuis de nombreuses années, couvrant des domaines entièrement nouveaux ainsi que des questions sur lesquelles aucun accord n'a été possible depuis des décennies, le Pacte vise avant tout à garantir que les institutions internationales puissent tenir leurs promesses face à un monde qui a radicalement changé depuis leur création.

En général, l'accord sur le Pacte est une déclaration forte de l'engagement des pays envers les Nations Unies, le système international et le droit international.

Les dirigeants ont défini une vision claire d'un système international capable de tenir ses promesses, plus représentatif du monde d'aujourd'hui et s'appuyant sur l'énergie et l'expertise des gouvernements, de la société civile et d'autres partenaires clés.

« Le Pacte pour l'avenir, le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures ouvrent la porte à de nouvelles opportunités et à des possibilités inexploitées », a déclaré le Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres lors de son discours d'ouverture du Sommet de l'avenir.

Le Président de l'assemblée générale a noté que le Pacte « jetterait les bases d'un ordre mondial durable, juste et pacifique - pour tous les peuples et toutes les nations ».

Le Pacte couvre un large éventail de questions, notamment la paix et la sécurité, le développement durable, le changement climatique, la coopération numérique, les droits de l'homme, le genre, la jeunesse et les générations futures, ainsi que la transformation de la gouvernance mondiale.

La déclaration sur les générations futures met l'accent sur la garantie du bien-être des générations futures, soulignant également la nécessité d'inclure leurs intérêts dans les processus de prise de décision.

Elle souligne également l'importance de protéger l'environnement, de promouvoir l'équité intergénérationnelle et de veiller à ce que les conséquences à long terme des actions d'aujourd'hui soient prises en compte.