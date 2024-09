Cote d'Ivoire: Éliminatoires Can 2025- 5 pays africains choisissent les stades ivoiriens pour accueillir leurs matchs à domicile

En attendant la confirmation d'une 6ème qu'est le Ghana, cinq nations joueront du 8 au 15 Octobre 2025 leurs matchs à domicile en Côte d'Ivoire. Ces rencontres comptent pour les3ème et 4èmefenêtres des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. L’information a été rendue publique ce lundi 22 septembre 2024 à Abidjan-Plateau par Metch Silas, le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie auprès du Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie. A appris Allafrica.com de sources proches des services du ministère.

Selon Metch Silas, quatre stades sur les 6 que compte la Côte d'Ivoire, accueilleront des rencontres. « Il s'agit notamment du Stade Félix Houphouët Boigny, du Stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, du stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro et du stade Laurent Pokou de San Pedro. », a-t-il révélé.

Ces rencontres, selon le ministre traduisent en acte concret la vision du Chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, qui était de construire et de mettre à la disposition de la jeunesse africaine des infrastructures de dimension mondiale et contribuer ainsi à l'unité du continent et de ses peuples.

A noter qu’au paravent, le Bénin et la Guinée avaient fait l'honneur à la Côte d'Ivoire en recevant leurs matchs pour la 1ère et 2ème fenêtre, sur les infrastructures sportives ivoiriennes au mois de septembre 2024.