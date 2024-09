Afrique de l'Ouest: La capitalisation globale de la BRVM se situe toujours au-dessus des 20 000 milliards de FCFA.

Dix jours après avoir franchi pour la première fois le cap des 20 000 milliards FCFA, la capitalisation globale de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) se situe toujours au-dessus de ce cap, au terme de la séance de cotation de ce lundi 23 septembre 2024.

Cette capitalisation globale s'est en effet établie à 20 133, 772 milliards FCFA (à raison de 9 613,247 milliards FCFA pour le marché des actions et 10 520,525 milliards FCFA pour le marché des obligations) contre 20 018,319 milliards FCFA le 13 septembre 2024 (à raison de 9 482,517 milliards FCFA pour le marché des actions et 10 535,801 milliards FCFA pour le marché des obligations), soit une augmentation globale de 115,453 milliards FCFA. Il faut noter que cette augmentation est le fait essentiellement du marché des actions dont la capitalisation qui s'est accrue de 130,73 milliards FCFA entre le 13 et le 23 septembre 2024. Quant au marché des obligations, il a vu sa capitalisation baisser de 15,276 milliards FCFA durant cette même période.

La valeur des transactions est passée de 1,414 milliard FCFA la veille à 957,942 millions FCFA ce lundi 23 septembre 2024.

Du côté des indices, l'embellie continue comme la veille. C'est ainsi que l'indice composite a progressé de 0,41% à 264,84 contre 263,76 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a enregistré une hausse de 0,44% à 132,86 points contre 132,38 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,28% à 113,88 points contre 113,56 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 7 845 FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 4,84% à 2 490 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 1,96% à 15 600 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 1,80% à 3 400 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (plus 1,63% à 2 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,52% à 2 150 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 6,00% à 1 410 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 5,62% à 4 700 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,61% à 1 010 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,52% à 950 FCFA).