Maroc: M. Sadiki - Renforcer les compétences humaines, clé des défis de sécurité alimentaire

Rabat — Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a souligné, lundi à Rabat, l'importance de développer les compétences indispensables pour relever les défis de sécurité alimentaire, de protection des écosystèmes et de résilience.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de l'année universitaire 2024-2025 à l'Institut agronomique et vétérinaire (IAV) Hassan II, M. Sadiki a mis en exergue le rôle central de la formation de cadres qualifiés et du renforcement des compétences essentielles pour soutenir la mise en oeuvre des stratégies de développement agricole (Génération Green), de modernisation de la pêche (Halieutis) et de gestion durable du domaine forestier (Forêts du Maroc).

A cet égard, le ministre a donné le coup d'envoi d'une nouvelle filière de formation d'ingénieurs spécialisés en dessalement de l'eau de mer, qui devrait contribuer à la réalisation des programmes et projets de dessalement de l'eau de mer en combinaison avec les énergies renouvelables et à la gestion des ressources hydriques dans un contexte de changement climatique et de stress hydrique croissant.

"Cette formation d'ingénieur spécialisé en dessalement de l'eau de mer renforce les filières existantes des ingénieurs spécialisés en génie rural, en machinisme agricole avec ses spécialités énergie et électromécanique qui s'occupent de l'aménagement hydro-agricole, de l'irrigation et pompage ainsi que du recyclage des eaux usées", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le directeur de l'IAV Hassan II, Abdelaziz El Hraiki, est revenu sur les nouvelles initiatives entreprises par l'institut, notamment l'accréditation récente obtenue pour l'ensemble des formations des cycles préparatoires et des années de spécialisation ingénieur, avec un programme novateur permettant aux étudiants de développer des compétences uniques.

"Cette accréditation reflète l'engagement de l'institut à maintenir des standards de qualité, en adéquation avec les exigences académiques nationales et internationales", a-t-il fait savoir. Par ailleurs, l'IAV a élargi son éventail de diplômes et de spécialités d'ingénieurs et de vétérinaires au niveau master, d'une manière harmonieuse avec les besoins du marché et la demande croissante dans les secteurs de l'agriculture, du développement rural, de la pêche et de la gestion forestière.

Cette année académique de l'enseignement et de la formation supérieure en agriculture est placée sous le thème : "Former des cadres pour une gestion durable de l'eau : développer des compétences, adopter les nouvelles technologies et encourager l'innovation" s'inscrit dans un contexte où les enjeux liés à la gestion des ressources hydriques et au développement durable sont plus cruciaux que jamais.