Maroc: Es-Semara - Fort engagement de l'INDH pour la promotion de l'enseignement préscolaire

Es-Semara — L'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a consenti des efforts inlassables, au niveau de la province d'Es-Semara, pour la promotion et l'amélioration du rendement de l'enseignement préscolaire, en particulier dans les zones rurales.

En effet, l'INDH, dans le cadre de partenariats avec d'autres acteurs concernés par la chose éducative, s'emploie à développer et à promouvoir l'enseignement préscolaire, en tant que maillon essentiel du processus éducatif au niveau de la province, à travers la création et l'équipement de cinq unités dédiées à ce type d'enseignement en milieu urbain et rural (communes de Jdiriya et Sidi Ahmed Laaroussi), en plus de la prise en charge du budget de fonctionnement de ces structures.

Ces unités pédagogiques, réalisées au cours de la troisième phase de l'INDH (2019-2023) dans le cadre de son quatrième programme "Impulsion du capital humain des générations montantes", ont nécessité enveloppe budgétaire d'environ 1,30 millions de dirhams (MDH).

Outre la construction d'unités du préscolaire, l'INDH a tenu à doter ces structures éducatives des équipements modernes, afin de permettre aux enfants de bénéficier des apprentissages nécessaires et d'être mieux préparés pour réussir leur parcours scolaire.

Faisant l'objet d'un partenariat entre le Comité provincial de développement humain (CPDH), la Direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, et la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire (FMPS), qui assure la gestion, ces unités s'assignent pour objectif d'améliorer les capacités cognitives des enfants, de développer leurs personnalités et de les préparer pour une meilleure intégration dans l'enseignement primaire.

Parmi les établissements d'enseignement abritant des unités de l'enseignement préscolaire dans la province d'Es-Semara, figure le groupe scolaire Taha Belkassem.

A ce propos, M. Abdellah Alwanat, Chef de service à la Division de l'action sociale (DAS) à Es-Semara, a indiqué que ces deux unités éducatives dotés de tous les outils pédagogiques ciblent un total de 50 enfants, qui font leurs premiers pas à l'école.

Et de poursuivre, dans une déclaration à la MAP, que la mise en place des unités du préscolaire a permis aux petits enfants d'acquérir des compétences favorisant leur épanouissement et leur permettre d'acquérir les connaissances préalables nécessaires pour accéder à l'école primaire et réussir leur cursus scolaire.

La supervision de ces structures pédagogiques a été confiée, depuis septembre 2023, à la Direction provinciale du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, a-t-il fait savoir. Pour sa part, le directeur du groupe scolaire Taha Belkassem, Al Mostapha Ahnane, a mis l'accent sur l'importance de l'enseignement préscolaire dans la préparation des enfants à l'école primaire, en les dotant des capacités et aptitudes requises.

De même, il s'est félicité des efforts consentis par l'INDH et ses partenaires pour généraliser et promouvoir la qualité de l'offre préscolaire et améliorer les conditions de scolarisation des enfants, saluant le rôle des éducatrices qui veillent à offrir aux enfants préscolarisés les meilleures conditions d'apprentissage et d'éveil.

Convaincue de l'importance de l'enseignement préscolaire en tant qu'une étape indispensable pour assurer la réussite scolaire de ces apprentis, l'INDH a fait du soutien à ce type d'enseignement, un axe prioritaire dans sa troisième phase, en particulier dans le milieu rural.